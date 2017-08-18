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Toroslar'ın Bocce Takımı, Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:36
Toroslar'ın Bocce Takımı, Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek
Toroslar'ın Bocce Takımı, Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek
- Bocce Takımı milli sporcuları, katılacakları şampiyonalar öncesinde Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan milli takım seçmelerinde, Türkiye'yi bir kez daha Avrupa ve dünya şampiyonlarında temsil etmeye hak kazandı.
Bocce sporunda milli takıma en fazla sporcu yetiştiren Toroslar Belediyesi Bocce Takımının milli sporcuları Mehmet Can Yakın, Seyfeddin Abik ve Dilber Dağ; İtalya, Fas'ın Kazablanka kenti ve Fransa'da katılacakları şampiyona öncesinde Belediye Başkanı Tuna'yı makamında ziyaret etti. Bocce Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay'ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Tuna'ya spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür eden milli sporcular, şampiyonadan başarıyla ve en iyi sonuçla döneceklerinin sözünü verdi.
Ziyarette, katılacakları müsabakalarla ilgili Başkan Tuna'ya bilgi veren Antrenör Kutlay, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde sporcularımız yine başarılarını taçlandırdı. Seçmelerin sonucunda takımımızın sporcuları Mehmet Can Yakın, 17-24 Eylül tarihleri arasında Fas'ın Kazablanka kentinde yapılacak Dünya Erkekler Volo Şampiyonasında; Dilber Dağ, Fransa'da 21-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak Avrupa Ümitler Petank Şampiyonasında; Seyfeddin Abik ise İtalya'da 23-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak Avrupa Gençler Raffa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü olarak daha önce de milli takıma 8 sporcu göndermiştik. İnşallah bu şampiyonalardan da iyi bir sonuçla ülkemize döneceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Hamit Tuna'ya bizlere sunduğu her türle destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu başarılarımız, Sayın Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği değerin bir sonucudur" dedi.
Başkan Tuna da Toroslar Belediyesi Spor Kulübü sporcularının Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek olmalarından gurur duyduklarını söyledi. Mersin'de ve Türkiye'de bu sporda en iyisi olduklarını gösterdikleri için Antrenör Kutlay'ın nezdinde tüm sporcularını kutlayan Tuna, sporculara katılacakları şampiyonalarda üstün başarılar diledi. Tuna, "Bocce Takımımızın aldığı başarılarla bocce sporunun, Mersin'de her geçen gün daha çok ilgi gören ve adından söz ettiren bir branş haline geldiğini görüyoruz. Sporcularımız, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. İtalya, Kazablanka ve Fransa'da katılacakları şampiyonalardan da ülkemize en iyi sonuçla döneceklerine inanıyoruz. Allah, yollarını ve bahtlarını açık eylesin" dedi.
(KYM-Y)

18.08.2017 12:38:45 TSI
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