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Sanatçı Mithat Körler ile Başkan Şahin bir araya geldiler

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:42
Sanatçı Mithat Körler ile Başkan Şahin bir araya geldiler
Sanatçı Mithat Körler ile Başkan Şahin bir araya geldiler

(Fotoğraflı)

Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Yıllar önce Osmanelispor'da futbol oynamış olan sanatçı Mithat Körler, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kıymetli sanatçı dostum Mithat Körler Osmaneli'nde değişimin turizm elçisi olacak. Geçmişin güzel günlerinin anısına Osmaneli tanıtımında Mithat Körler büyük rol üstlenecek. 18-24 Eylül tarihleri arasında ilçemizde yapılacak panayırda konser sözü veren sanatçımız bu tarihler arasında programına göre belirleyeceği bir gün Osmaneli halkıyla buluşacak. Kurucusu olduğu Es- Es Bandosunu da Osmaneli panayırına getirecek olan Mithat Körler, Osmaneli hayranlığını hala sürdürüyor. Değerli sanatçımız ve Osmanelispor'un değerli Futbolcusu Mithat Körler'e ziyareti ve konser sözü için teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.
(ZZ-MET-Y)

18.08.2017 12:45:04 TSI
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