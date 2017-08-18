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Didim'de halka yönelik kurban kesim kursu

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:44
Didim'de halka yönelik kurban kesim kursu
Didim'de halka yönelik kurban kesim kursu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Didim Halk Eğitim Merkezinde vatandaşlar yönelik Kurbanlık hayvan kesimiyle ilgili kurs açıldı.
Didim Kaymakamlığının oluruyla Didim Halk Eğitim Merkezinde Kurbanlık kesimi hususlarıyla ilgili olarak 40 saat sürecek bir kurs açıldı. Yaklaşan Kurban bayramında kurbanını kesmek isteyen yada kurban kesimlerine katılacak vatandaşlara yönelik olarak açılan kursta Hüseyin Özer tarafından kurs verilmeye başlandı. Halk Eğitim Merkezinde verilen kursa 13 kursiyer katıldı.
Kursta Küçük baş ve Büyükbaş Kurbanlıkların kesimi öncesi, kesim esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler ve yanlış bilinenlerle ilgili kursiyerlere bilgiler verildi. Kursa katılanlara sertifika verileceği öğrenildi.
(HÇ-MB-Y)

18.08.2017 12:47:36 TSI
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