Sarıcakaya da en anlamlı buluşma

Seyfullah Solak

ESKİŞEHİR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 yıldır yürütülen Damla Projesi kapsamında ülkemizin çeşitli illerinden gelen Damla Projesi Gönüllüsü gençler, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'i makamında ziyaret etti.

Gençlerle bir araya gelen Güler, Sarıcakaya hakkında bilgiler verdi. Eskişehir'in Akdeniz'i olarak tanımlanan Sarıcakaya ya "Önce İnsan" diyerek hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Güler, göreve geldikleri günden bu zamana kadar özellikle Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirilen projelerle Türkiye'ye örnek teşkil ettikleri mesajını verdi. Güler "Sosyal hizmet alanında gerçekleştirdiğimiz projeler herkesin takdirini kazandı. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, "Önce İnsan" diyerek yola çıktık. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz projelerimizde önceliğimiz birlik ve beraberliği ön plana çıkarmak oldu. Dayanağım olur musun adlı projemizde yaşlılarımıza baston hediye ettik. Bu projemiz Türkiye çapında bir ilk olduğu için örnek gösterilmesi de bizleri onurlandırdı. Pek çok çalışmayı da belediyemizden harcama yapmadan kendimiz gerçekleştiriyoruz. Örneğin kendi taş üretim merkezimizi kurduk. Kendi kum eleme tesisimizi kurduk. Bununla birlikte Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından ATV Safari ve Paintball Merkezini almış olduğumuz hibelerle birlikte kurarak ilçemizi turizm alanında da duyurmaya çalışıyoruz. Yine Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kurmak yerine yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahiplerinin ayağına giderek her gün onlara sıcak yemek dağıtıyoruz" dedi.



ZEYTİNYAĞINDA DA İDDİALIYIZ

Türkiye'de tek kuşkonmaz üreticisi konumunda olmasının yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretimi ile de Gemlik'e rakip olunduğuna dikkati çekerek konuşmasına devam eden Güler, "Sakarya Nehri'ne sıfır konumda olan 30 dönümlük arazide, kurulan "Atılgan Tatil Terapi ve Eğlence" merkezimizle buraya ziyarete gelen her yaşta turistin konaklamasından eğlencesine ve sağlığına kadar tatilde, aradıkları her şeyi burada toplamış bulunuyoruz. Ve yine ilçemizde gençlere ve çocuklara yönelik özel olarak Gençlik Merkezimiz açtık. Burada gençlerimizin vakitlerini geçirmesi adına Dev ekranda maç seyredebilecekleri alan, bilardo, oyun materyalleri, masa tenisi, langırt gibi yerler bulunmaktadır" şeklinde konuştu.



GÖNÜLLERE DOKUNABİLMEK

Ziyarette konuşan Damla Projesi gönüllüsü de, proje hakkında bilgiler vererek, "Arkadaşlarımız Sarıcakaya gelerek buranın insanıyla da tanıştılar ve burada etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Program doğrultusunda Sarıcakaya'yı tanıyoruz. Mezarlık ziyareti ve temizliğini yapıyoruz. Dezavantajlı ailelerle bir araya geliyoruz. Amacımız gönüllere dokunabilmek. Amacımız Sarıcakaya'yı, tanımak, insanı ile oturup konuşabilmek. Buranın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek ve her yerden gelen bu arkadaşlarla beraber tek olduğumuzu, aslında ne kadar benzediğimizi görebilmek. Milli ve manevi duygularımızı gençler olarak biraz daha yaşatabilmek. Bunları sağlam tutabilmek amacındayız. Projemizin amacı bu" diye konuştu.

Daha sonra günün anlamına istinaden Damla Projesi Gönüllülerince Belediye Başkanı Faruk Güler'e plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Hasan Geçek önderliğinde Damla Projesi gönüllüsü gençler 2017 Yaz Kuran Kursu öğrencilerinin Cami Kebir de gerçekleştirdiği Final programı etkinliğine katıldı. Program sonra yaklaşık 300 öğrenciyle birlikte Sarıcakaya Belediyesi tarafından Düğün Davet Salonunda organize edilen yemek programı etkinliğine geçildi. Burada çocuklara hizmet eden gönüllüler yemek sonrası da onlara dondurma ikramında bulundular.

18.08.2017 12:55:15 TSI

