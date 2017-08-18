YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AKUT'tan broşürlü bilgilendirme

AKUT'tan broşürlü bilgilendirme



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Arama Kurtarma Derneği(AKUT) Milas Birimi, yaklaşık 1 aydır devam eden depremlerle ilgili Atapark'ta halka bilgilendirmeler yaparak broşür dağıttı.

Arama Kurtarma Derneği(AKUT) Milas Birimi, ilçede 1 aydır aralıksız devam eden sarsıntılara büyük çaplı bir deprem eklenmesi ihtimaline karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı. Atapark'ta kurulan stantta yapılan halk bilgilendirmesinde 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Marmara Depremi'nde çekilen fotoğraflar da yer aldı. AKUT Milas Sorumlusu Mehmet Nergiz, gönüllüler Necdet Aktaş ve Nurya Çoban eşliğinde yapılan broşür çalışmaları kapsamında esnaflar da ziyaret edildi. Dağıtılan broşürde depremden önce, deprem anında ve sonra yapılması gerekenlerin yanı sıra enkaz altında kalındığı takdirde yapılacaklar listesi bulunuyor.

Broşürde, depremden önce ev veya işyerlerindeki sabitlenmemiş eşyaların deprem anında tehlike oluşturacağı belirtilirken kış aylarında oluşabilecek depremlerde yangın ve gaz zehirlenmesi yaşanmaması için sobaların ve boruların sabitlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Deprem anında ise dışarı kaçmak yerine emniyetli bir yere sığınmanın doğru olduğu ve güçlü cisimlerin yanına sığınılması gerektiği ifade edildi. Deprem sırasında yıkıntılardan koruyacak büyük ve sağlam bir eşyanın yanına yatılması, tutunulması ve bacakların karına çekilerek başın korunması gerektiği belirtildi.

Deprem sonrasında artçı depremlerin görülebileceğini ve hasarlı evlere girilmemesi gerektiği belirtildi. Enkaz altında kalındığı takdirde "Önce dışarı seslenin, duyulmuyorsa bir boru ya da taşla ses çıkarın." denildi.

(DL-MB-Y)



18.08.2017 12:57:27 TSI

NNNN

