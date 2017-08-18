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Başkan Doğan, "Zohak" film ekibiyle biraraya geldi

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:02
Başkan Doğan, "Zohak" film ekibiyle biraraya geldi
Başkan Doğan, "Zohak" film ekibiyle biraraya geldi

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de çekimleri devam eden gerilim-dram türündeki Zohak filmi ekibi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'la kahvaltıda biraraya geldi.
Kocaeli'de çekimlere başlanan gerilim-dram türündeki Zohak filminin yönetmeni, yapımcıları, oyuncaları ve teknik ekibi bugün İzmit'in Çayırköy mevkiinde bulunan Gölkay tesislerinde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'la kahvaltıda biraraya geldi. Kahvaltı sonrası programın açılış konuşmasını yapan filmin yapımcılarından Feride Gören, "Sinema çok kapsamlı bir sanat, Türkiye'de bu filmi çekebileceğimiz birçok yer varken biz İzmit'i tercih ettik. Bu tercihlerin en büyük nedenlerinden biri de Başkanımız Nevzat Doğan'dır. Başka bir sebebi ise burada kendimizi misafir olarak değil ev sahibi gibi hissettik. Başkanımız da sağ olsunlar İzmit Belediyesi olarak desteklerini esirgemediler, sponsor oldular. Filmimiz önümüzdeki yılın başında seyirciyle birlikte olacak. Burada bir lansman da ayarlayacağız" dedi.
Yapımcı Feride Gören'in ardından söz alan Başkan Doğan ise, "Şehrimizi bir sanat şehri yapmaya çalışıyoruz. Sokak müzisyenleri, sokak ressamları, pandomimciler ve diğer sanat dallarına destek vermeye çalışıyoruz. Sinemaya da ayrı bir önem veriyorum. Göreve geldiğim ilk yıl içinde 4 mahallemizde çocuklar sinemayı sevsinler diye cep sinemaları yaptırdık" şeklinde konuştu.
Kocaeli'de 3 filmin çekimlerin devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Şehrimizin daha çok tanınmasını ve Türkiye'de bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyorum. Filmimizle iligili de çok çalışıldığını gördüm. Bu bir takım işi olduğu için herkesi kutluyorum ve filmimizin tüm Türkiye'de başarılı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
(MG-GY-Y)

18.08.2017 13:04:51 TSI
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