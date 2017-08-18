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Kernek HES 1 Mgw elektrik üretecek



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz ve Güneş Enerjisinden sonra şimdi de Hidroelektrik Santralinden elektrik enerjisi üretecek.

Daha önce eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından Kernek'te kurulan ancak yıllardır atıl bir vaziyette bekleyen Kernek Hidroelektrik Santrali (HES) Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden faaliyete geçiriliyor.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Kernek Parkı içerisinde bulunan Hidroelektrik Santralindeki inşaat ve mekanik aksamlarda tadilat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 2 ay önce başlayan çalışmaların Eylül ayı içerisinde bitirilmesi planlanırken, buradan saatte 1 Megawat elektrik enerjisinin üretileceği bildirildi.

Yaklaşık maliyetinin 500 bin lirayı bulması beklenen Kernek HES tadilatının bitirilmesiyle birlikte, burada üretilen elektriğin elektrik kurumuna satılarak, önemli bir gelir elde edileceği kaydedildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Santrali ve Trambüs Bakım İstasyonu üzerinde Güneş Elektrik Santrali'nde elektrik enerjisi üretirken, Malatya Çevre Entegre Tesisi ile Çarmuzu mahallesinde Güneş Elektrik Santrali kurma çalışmasına devam ediyor. Kernek HES ile birlikte devam eden elektrik santrallerinin hizmete girmesiyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi doğanın her türlü imkanını kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretir hale gelecek.

(CÖ-LO-Y)



18.08.2017 13:06:42 TSI

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