ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kernek HES 1 Mgw elektrik üretecek

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:03
Kernek HES 1 Mgw elektrik üretecek
Kernek HES 1 Mgw elektrik üretecek

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz ve Güneş Enerjisinden sonra şimdi de Hidroelektrik Santralinden elektrik enerjisi üretecek.
Daha önce eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından Kernek'te kurulan ancak yıllardır atıl bir vaziyette bekleyen Kernek Hidroelektrik Santrali (HES) Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden faaliyete geçiriliyor.
Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Kernek Parkı içerisinde bulunan Hidroelektrik Santralindeki inşaat ve mekanik aksamlarda tadilat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 2 ay önce başlayan çalışmaların Eylül ayı içerisinde bitirilmesi planlanırken, buradan saatte 1 Megawat elektrik enerjisinin üretileceği bildirildi.
Yaklaşık maliyetinin 500 bin lirayı bulması beklenen Kernek HES tadilatının bitirilmesiyle birlikte, burada üretilen elektriğin elektrik kurumuna satılarak, önemli bir gelir elde edileceği kaydedildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Santrali ve Trambüs Bakım İstasyonu üzerinde Güneş Elektrik Santrali'nde elektrik enerjisi üretirken, Malatya Çevre Entegre Tesisi ile Çarmuzu mahallesinde Güneş Elektrik Santrali kurma çalışmasına devam ediyor. Kernek HES ile birlikte devam eden elektrik santrallerinin hizmete girmesiyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi doğanın her türlü imkanını kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretir hale gelecek.
(CÖ-LO-Y)

18.08.2017 13:06:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kubat:
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ PROF. DR. MEHMET KUBAT:
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin:
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAYDAR ŞAHİN:
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:
YEREL

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞAHİN:
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Malatya Film Platformu başvuruları 1 Eylül'de bitiyor
YEREL

MALATYA FİLM PLATFORMU BAŞVURULARI 1 EYLÜL'DE BİTİYOR
Fırat Kalkınma Ajansı personel alıyor
YEREL

FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIYOR
Arguvan'da hububat eleme işlerinde kullanılacak olan tesisin açılışı yapıldı
YEREL

ARGUVAN'DA HUBUBAT ELEME İŞLERİNDE KULLANILACAK OLAN TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI
Malatya Yeşilyurt Belediyespor Ürgüp kampında tempo yükseltti
YEREL

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ÜRGÜP KAMPINDA TEMPO YÜKSELTTİ
Malatyapark ödüle doymuyor
YEREL

MALATYAPARK ÖDÜLE DOYMUYOR
Malatya'da müsabaka giriş kartlarının dağıtımına başlandı
YEREL

MALATYA'DA MÜSABAKA GİRİŞ KARTLARININ DAĞITIMINA BAŞLANDI
Eski Malatya'ya sağlam altyapı
YEREL

ESKİ MALATYA'YA SAĞLAM ALTYAPI
Malatya'da yön bilgilendirme levhaları yerleştiriliyor
YEREL

MALATYA'DA YÖN BİLGİLENDİRME LEVHALARI YERLEŞTİRİLİYOR
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN: