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Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zafer etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesinin 946. yıldönümü etkinlikleri öncesi hazırlıklar devam ediyor. Önceki gün Muş'taki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya, kentteki yerel ve yaygın basın mensuplarıyla bir araya gelerek, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundular. Öğretmenevinde düzenlen toplantıda konuşan Milletvekili Şimşek, bu yıl Malazgirt Zaferi kutlamalarının çok daha heyecanlı ve güzel geçeceğini söyleyerek, tüm Muş halkını davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın etkinliklere katılmasının büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Şimşek, "1071 sadece Malazgirt ve Muş'un değil, Türkiye'de hatta İslam aleminin büyük bir mirası, bir kültürü ve katma değeridir. Malazgirt inşallah hak ettiği yere taşınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Her yıl Malazgirt Zaferi'ni bir Çanakkale destanı gibi, İstanbul'un fethi gibi kutlamalarla şekillendireceğiz' diye emir buyurdular. Bu konuda çok sevinçliyiz. Muş halkı olarak Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve bakanlarımıza minnet borçluyuz. Sokaklarımızda heyecan var. Herkesi Malazgirt'e bekliyoruz. Muş'un ve Malazgirt'in güzelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yaklaşık bin yıldır buradayız. Kardeşliğin ve inançların getirdiği bir kazanımdır. Malazgirt Zaferi bölgemize, Ortadoğu'ya ve İslam alemine bir güç kazandırmıştır" dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, Malazgirt'in bir İslam medeniyetinin inkişaf edildiği, Sultan Alparslan'ın ve onun kutlu askerlerinin şanlı zaferi olduğunu belirterek, Muş'a yakışır bir programın yapılması gerektiğini vurguladı. Bir seferberlik ruhunu yaşatmak üzere çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Asya, "Milletvekilimiz, teşkilatımız ile birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelerek etkinlikle ilgili kendilerini bilgilendiriyoruz. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ederek şanlı zafere yakışır bir program gerçekleştirmek için kendilerinden destek istedik. Etkinlikte vatandaşların bütün ihtiyaçlarını belediye olarak gidereceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, engellisiyle bir bütün olarak 1071 ruhunu 26 Ağustos'ta yaşatmak üzere Malazgirt'te olacağız. Kardeşlik ruhunu pekiştirmek suretiyle Malazgirt meydanına bütün halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



18.08.2017 13:32:30 TSI

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