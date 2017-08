YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bulanık'ta asfalt seferberliği

Galip Kılınç

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, bu yıl 10 kilometre sıcak asfalt yapacaklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Hacı Arslan Uzan, bu yıl ilçenin yollarına 10 kilometre sıcak asfalt ve 30 bin metrekare de kilitli parke taşı yapacaklarını söyledi. Altyapı çalışmalarından dolayı yol çalışmalarını kısmen ötelediklerini belirten Uzan, "İlçemizde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri yaklaşık 100 milyonluk bir projedir. 23 Ağustos'ta bunun ihalesi yapılıyor. Yüzde 50 İller Bankası desteği, yüzde ellisi ise belediye yapacaktır. Tabi ki belediyemiz ciddi anlamda borçlanacaktır. İlçe merkezinde altyapı çalışmalarına gireceğimiz için yol çalışmalarına girmedik. Yaptığımızı tekrar bozmayalım diye. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yılsonu bitmeden ana caddelerimiz ve dış mahallelerimizde toplamdan 10 kilometre sıcak asfalt yapılacak. Belediyemizin de imkanlarıyla 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyeceğiz. Bunun ihalesini yaptık" dedi.



"Eğitim bizim önceliğimiz"

Belediye olarak eğitim öğretime ayrı bir önem verdiklerini belirten Uzan, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim bizim önceliğimizdir. Belediye olarak öğrencilerimize TEOG için kitap, kırtasiye yardımı yaptık. Karaağıl Yatılı Bölge Okulumuza Erciş Kaymakamının desteği ile bir kütüphane yaptık. Yazarlarımızı öğrencilerle buluşturduk."



"Kardeş belediyelerden büyük destek gördük"

Bulanık'ın 2 kardeş belediyesinin olduğunu ve bu kardeş belediyelerden büyük destek aldıklarını belirten Uzan, "Ankara Büyükşehir ve Ankara Keçiören belediyeleri ile belediyelerimiz kardeş belediyelerdirler. Her iki kardeş belediyemizden de büyük destekler aldık. Ankara Büyükşehir Belediyesinden geçen yıl her bir paketin değeri 400 TL olan 2 bin 400 gıda paketi ve 2 bin 400 adet kırtasiye paketi aldık ve bunları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesinden 5 adet araç hibe aldık, bu araçları belediyemize kazandırdık. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçemiz hastane civarında taziye evi yaptı. Biz bunu hanım kültür evi yapacağız. Bitim aşamasına geldi. İnşallah çok yakında hanım kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesinden ise 400 adet gıda paketi, oyuncak ve giysi aldıklarını dile getiren Uzan, "Bunları da geçen kış ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Yine kardeş belediye tarafından ilçemize 5 tane muhtarlık ofisi ve 5 adet de taksi durağı yapıldı. Ayrıca ilçemizdeki gençlik merkezinin içindeki ekipmanı kardeş belediyemizden aldık ve gençlerimize güzel bir alan kazandırdık. Yine şehrimizdeki dekoratif aydınlatmayı kardeş belediyesinin desteği ile yaptık. Bu desteklerinden dolayı her iki kardeş belediyeye Bulanıklılar adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

18.08.2017 13:41:42 TSI

