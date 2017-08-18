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Ünlü sanatçılar "antepfıstığı festivali" kortejinde yürüyecek

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:43
Ünlü sanatçılar "antepfıstığı festivali" kortejinde yürüyecek

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 10.'sunu düzenlediği "Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali"ne birbirinden ünlü sanatçı ve oyuncular katılacak.
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit ile Erhan Güleryüz, Nursel Köse, Furkan Kızılay, Emre Kızılırmak ve Burak Hakkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetlisi olarak etkinliğe katılıp, festival kortejinde Gazianteplilerle yürüyecek.
Almacı Pazarı, Gaziler Caddesi girişinde başlayıp, Balıklı'da sona erecek kortej, 19 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 18.00'da gerçekleştirilecek.
(LO-Y)

18.08.2017 13:45:34 TSI
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