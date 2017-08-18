Araç ikiye bölündü
(Fotoğraflı)
Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas'ın Ekinambarı kavşağında meydana gelen kazada, araç ortadan ikiye bölündü. Kazada, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Ekinambarı kavşağında 34 HZ 9001 plakalı araç ile 34 NF 4696 plakalı araç, kavşakta henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle ortadan ikiye bölünen 34 NF 4696 plakalı araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı, 112 sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(MB-Y)
18.08.2017 13:45:52 TSI
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