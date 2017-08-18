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Akçakoca'da Sokak ve caddeler yenileniyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi sokak ve caddelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Akçakoca Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt hamlesiyle birçok sokağı ve caddeyi yeniliyor. Modern asfalt plentinde üretilen kaliteli malzeme ile gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların talepleri de dikkate alınıyor. Bu kapsamda ekipler tarafından son olarak Osmaniye Mahallesi Hacıoğlu Sokak'ta asfaltlama çalışması yapılarak halkın kullanımına açıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Bu şehre hizmet etmeyi nasip eden Rabbim'e şükürler olsun. Hemşehrilerimizin refahı ve konforu için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Osmaniye mahallesi Hacıoğlu Sokak'ta asfalt çalışmamız geçtiğimiz günlerde başladı ve halkımızın kullanımına açıldı. Kentimizin tüm noktalarında devam eden asfalt ve kilit parke yol çalışmalarımız sayesinde ilçedeki tüm sokak ve caddeleri tek tek yenileceğiz. Herşey Akçakoca için" dedi.

(TT-GY-Y)



18.08.2017 13:58:47 TSI

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