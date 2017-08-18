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Vali Kaldırım, alabalık işletmelerini yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Keban ve Karakaya Baraj gölleri üzerinde faaliyet gösteren alabalık işletmelerini inceleyen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, işletmelerin sorunlarının çözülmesiyle alabalık üretiminin iki katına çıkacağını söyledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Keban ilçesinde Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkiinde kurulu bulunan alabalık işletme tesislerini Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan ile birlikte yerinde inceledi.

Balıkçılığın Elazığ için çok önemli bir alan ve ikinci ihracat sektörü olduğunu aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım," Sektörün gelişip büyümesi için üzerinde önemle durmamız ve çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaparak sorunları dinlemiştik ve tesisleri yerinde görmemizin daha uygun olacağına karar vermiştik. Bize anlatılanın çok ötesinde güzellikleri olan bir yapı gördük, ayrıca müthiş bir coğrafya içerisinde bulunmaktayız. Adeta bir balıkçılık organize sanayi bölgesi oluşturulmuş bu alanlarda. Bine yaklaşan istihdam ile önemli bir istihdamı da gerçekleştiren balıkçılık sektörü ihracatta da Elazığ'da ikinci durumdadır. 17 Bin ton ihracat ve 60 milyon TL ihracat bedeliyle sektör çok önemli bir noktadadır"dedi.

Sektörün gelişme potansiyelinin çok yüksek durumda olduğunu aktaran Vali Kaldırım," Sorunlarını çözdüğümüz anda alabalık üretimini iki katına çıkarabiliriz. Alabalığın yanında üreticilerimiz çok daha yüksek ihracat değeri olan Somon üretimine de başlamış durumdadırlar. Somon üretimi de planlandığı şekilde yürür ise sektör için çok daha değerli bir üretim alanı olacaktır"ifadelerini kullandı.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise üyelerinin sorunlarını Vali Kaldırım'a aktardıklarında belirterek, balıkçılık sektörünün sorunlarının giderilmesi halinde üretimde ilk sırayı alacağı gibi istihdama da çok önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Alabalık Üreticiler Birlik Başkanı Yücel Doğan, sektörün sorunları çözülmesi halinde üretimde Türkiye'de bir numara olmak için bir engellerinin kalmayacağını aktardı.

Vali Kaldırım ve beraberindeki heyet gezi ve incelemelerinin ardından yapılan bir toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya gelip, değerlendirme yaptı.

(ZD-HİV-Y)



18.08.2017 14:00:42 TSI

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