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Niğde'de etlik piliç sektöründe öne çıkacak



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Niğde'de etlik piliç konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağını söyledi.

Yeni çalışmalar ile Niğde'nin tavukçuluk açısından söz edilecek öne çıkacak illerden bir tanesi olacağını belirten Şekeroğlu, "Niğde'de önümüzdeki dönemlerde tavukçuluğun geliştirilmesi için Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin önümüzde ki dönemlerde önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Çamardı ilçesinde Kop tarafından desteklenen ortakları gıda tarım ve hayvancılık Çamardı ilçe müdürlüğü ve üniversitemiz olan bir serbest yetiştirme sistemi projesi uygulanmakta. Çamardı ilçesinde serbest sistem yumurta tavukçuluğu gelişmesi ön görülüyor. Önümüzdeki dönemde etlik piliç konusunda Niğde'de önemli gelişmelerin olacak. Bu yönde de girişimlerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönem Niğde'de tavukçuluk açısından söz edilecek öne çıkacak illerimizden bir tanesi olacaktır" dedi.

Avrupa'da ki zehirli yumurta konusuna da değinen Şekeroğlu, "Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de hayvanlara kullanacağımız dış parazitler için kullanılacak ilaçların yenen ürünlere kullanılmaması gerekiyor. Kanatlılarda ki dış parazitlerde bazı ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Avrupa ülkelerinin bazılarında kullanıldığını görüyoruz. Buda insan sağlığı acısından zararlı. Türkiye'de de bu işlemler acaba kullanılıyor mu kullanılmıyor mu diye tarım bakanlığı bir çalışma başlattı. Şuana kadar herhangi bir duyum ulaşmış durumda değil" ifadelerini kullandı.

(YE-SK)



18.08.2017 14:02:08 TSI

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