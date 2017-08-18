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Aydın'da "Milad Marmara Depremi ve Fotoğraflar" konulu seminer düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde "Milad Marmara Depremi ve Fotoğraflar" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Milli Aydın Bankası Sergi Salonunda Efeler Belediyesinin katkıları ile düzenlenen seminere milli savunma uzmanı Serdar Demirel konuşmacı olarak katıldı. Demirel, yaptığı sunum da, Türkiye haritası üzerinde deprem fay hatlarını belirleyerek birinci derecede deprem riski taşıyan bölgeler hakkında bilgi verdi.

Aydın ili ve çevresinin de birinci derecede deprem bölgesi kapsamında yer aldığını ifade eden Demirel, olası depremlerde yardım ekipleri olarak yapılacak ilk programlı müdahale konuların da slayt sunum eşliğinde bilgiler verdi ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Düzenlenen bilgilendirme seminerin ardından sergi salonun da yer alan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ile ilgili fotoğraf sergisi gezildi.

Etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK) ve vatandaşlar katıldı.

(HÇ-MB-Y)



18.08.2017 14:14:52 TSI

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