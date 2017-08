YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'da hasta yakınlarına 600 yataklı otel konforunda tesis

Alanya'ya 3 yılda 417 milyonluk yatırım



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak üzere 5 yıldızlı otel konforunda sosyal tesisin temelini attı. Başkan Menderes Türel, hizmet sağanağı başlattıkları Alanya'ya 3 yılda ASAT'la birlikte 417 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına 600 yataklı 4 katlı 24 odalı 50 kişi kapasiteli çok amaçlı sosyal ve kültürel tesis kazandırıyor. Alanya Sosyal ve Kültürel Tesisleri'nin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından atıldı. Törene, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ile çok sayıda Alanyalı katıldı.

5 yıldız kalitesinde

Alanya'da her ay bir temel atma ya da açılış programı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Menderes Türel, "Bugün sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olarak sosyal ve kültürel bir tesisimizin temelini atacağız. Hem de beş yıldız kalitesinde bir sosyal tesis. Hastane ziyaretlerimizde birçok hasta yakınımızı ağaçların altında bankların üstünde hastasını bekleyen, geceleyin adeta gökyüzünü kendisine battaniye yapan kardeşlerimizi gördüğüm de hep içim sızlıyor. İşte bu kapsamda Antalya'da hasta yakınları konaklama tesisimiz mevcut. İşte bunun aynısını Alanya'ya yapıyoruz. Alanya'da mükemmel bir hastane yapıldı. 300 yataklı Alaaddin Keykubat Araştırma Hastanesi. Haziran ayından itibaren yeni binada poliklinik hizmetleri verilebiliyor. Böylesine görkemli muhteşem bir hastaneye hasta yakınları konaklama tesisi gerekirdi" diye konuştu.

Alanya'nın çöpü altın oluyor

Başkan Menderes Türel, tesisin yapıldığı alanı tahsis eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de teşekkür etti. Açılışlara ve temel atmalara adeta yetişemez hale geldiklerini anlatan Türel, şunları söyledi: "Bugün birinci katını çıktığımız bir tesisin aslında temeli çoktan atıldı. Bizimki bugün resmi bir temel atma töreni. Aynı zamanda Alanya'da aşevimiz de geçtiğimiz hafta yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, fakir fukaraya yemek dağıtacak şekilde faaliyete başladı. Ve inşallah onun da resmi açılışını bir dahaki gelişte yapacağız. Sırada adeta, dizi dizi temel atmalar ve açılış törenlerimiz var. En önemlisi bütün bürokratik işlemleri tamamlayarak temel atma noktasına geldiğimiz çöpten elektrik elde edeceğimiz atık çevre tesisimiz. Artık Alanya'nın çöpü altın oluyor. Yani çöp deyip geçmeyeceğiz. Çöpümüzü atıyorken onun bir enerji kaynağı olduğunu, Alanya olarak da dünyanın en medeni şehirlerinde nasıl yapılıyorsa daha iyisini yapacak şekilde sağlamış bulunacağız."

Ekim ayında temeli atılacak

Antalya'nın birçok projesinin takibi için geçtiğimiz hafta Ankara'da iki gün boyunca bakanlıklara ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Menderes Türel, "İftihar ve şerefle söylediğim Antalya Büyükşehir Belediyesi evrak memurluğu görevini ifa ettim. Projelerimizi masa masa Bakanlarımıza, Genel Müdürlerimize götürmek, benim için Belediye Başkanlığı sıfatından daha önemlidir ve bundan da şeref duyuyorum. Bu ziyaretlerde Alanya'daki atık çevrim yani çöpten elektrik tesisimizin imtiyaz izni ile ilgili İçişleri Bakanımız ve Mahalli İdareler Genel Müdürümüzü ziyaret ettim. Şimdi çöpten elektrik elde edeceğimiz tesisin imtiyaz iznini de İçişleri Bakanlığı'ndan aldık. Yer teslimini yapıyoruz. İnşallah Ekim ayında temelini atacağız. Bizim temeller biliyorsunuz yosun tutmuyor. Hemen filizleniyor ve neticeye gidiyoruz. Zannediyorum 6 ayda, en geç bir senede artık Alanya'nın çöpünden elektrik elde etmeye başlarız. Başkanım artık Yumru Tepesi'ne çöp taşımaktan kurtulacak. O dertten de inşallah Alanyamızı kurtaracağız. Böylelikle çöpümüzü neredeyse tamamen bertaraf ediyoruz. Ve ondan da elektrik elde ediyoruz. Alanya'ya da bu yakışır" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'daki yatırım sağanağının devam ettiğini belirten Türel, şu bilgileri verdi: "Telekom ve Ticaret Lisesi Kavşaklarımız hizmete girdi. Proje Büyükşehir Belediyemizce hazırlanmıştı. O projeler Karayolları'na teslim edildikten sonra, Karayollarımız ihalesini gerçekleştirdi ve inşaatını tamamladı. Ve inşallah şimdi 3 km'lik bağlantı yolu da olursa o zaman Alanya'nın sahil trafiğini ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız. Zannediyorum o da birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacak. Ak Köprü adeta bir efsaneydi konuşulurdu gerçekleşmezdi. 10 milyon liranın üstünde bir yatırımla onu hizmete sunduk. Sadece Barbaros Caddesi'ndeki cadde güzelleştirmesi iyileştirilmesine 5 milyon lira harcadık. Aysultan Kadınlar Plajı'nı 2 milyon liralık bir yatırımla kadınlarımızın hizmetine sunduk."

Alanya'nın kanayan yarası hal meselesinin de inşaatı devam eden yeni toptancı hal kompleksi ile çözüyor olduklarını anlatan Türel, "100 milyon liraya yakın bütçe ile Alanya'mıza toptancı halimizi kazandırmış olacağız. Az önce bahsettiğim entegre çevre katı atık tesisimiz yaklaşık 62 milyon liralık bir proje. Enerji üretimi bir sene sonra başlayacak. Antalya'daki tesis artık tamamlanmak üzere ve bayramdan sonra artık çöpümüzden elektrik elde eden bir şehir oluyoruz. Deneme üretimleri başlıyor Ekim'de de tamamen üretime geçeceğiz" diye konuştu.

Sadece ASAT yatırımı 106 milyon TL

Sadece ASAT'ın son 3 yılda Alanya'ya yaptığı yatırım miktarının 106 milyon lira olduğunu açıklayan Başkan Menderes Türel, "Atatürk Bulvarı, Kargıcak Yolu, Ahmet Tokuş Caddesi düzenlemeleri toplam 20 milyonluk bir bütçe ile gerçekleşiyor. Alanya terminalimizin proje hazırlıkları devam ediyor" dedi

Alanyaspor tesisleri imza için Başbakan'da

Alanyaspor Tesisleri Projesi ile ilgili nihai imzanın da Başbakan Binali Yıldırım tarafından çok yakında atılacağını müjdeleyen Başkan Türel, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz hafta Spor Bakanımızı da Alanyaspor tesisleri için ziyaret ettim. Alanyaspor'a yer teslimin yapılabilmesi için bir bürokratik işlem, Başbakanlık izni gerekiyor. Onun yazısının yazılmasını Sayın Bakan'a arz ettim. Ben Antalya'ya dönüyorken gece Başbakanlığa yazının yazıldığı bilgisini Sayın Bakanımız Sayın Genel müdürümüz bana iletti. Şimdi Alanyasporumuza yapacağımız muhteşem tesisimizin yer teslimini Başbakanımızın izni ile inşallah bu hafta en kötü bayramdan önce tamamlarız. Orada da artık projelerimiz hazır. Temel atma noktasına inşallah bir süre sonra ihaleler gerçekleşir gerçekleşmez geliriz."

Alanya kırsalında 38 milyon liralık bütçe ile 200 km yol çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Türel, "Ayrıca 8 km'lik bir Türkler yolu, turizm koruma alanı olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 16 milyon liralık bir kaynak talebinde bulunduk. Bunu da inşallah bakanlığımızdan çıkartır çıkartmaz yol çalışmasını gerçekleştireceğiz. Yeşilöz'de yol çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

311 milyon liralık yatırım

Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda ASAT hariç Alanya'ya yaptığı yatırımın toplam bedelinin 311 milyon lira olduğunu açıklayan Başkan Menderes Türel, "Helali hoş olsun. Az bile daha çok yapmalıyız. Birkaç yıl önce bütün Antalya'ya yapılan bütün devlet yatırımları neredeyse bu seviyedeydi. Türkiye gelişiyor. Türkiye ilerliyor Türkiye kalkınıyor. Alanyamız bunun en güzel örneği. Bütün devlet yatırımları kadar yatırımı Alanya'ya şimdi sadece Büyükşehir Belediyesi olarak yapabilir durumdayız. Bazıları 'Antalya'dan Alanya'ya hizmet mi gidermiş, bu Büyükşehir Yasası nereden çıktı' demişti. Her geldiğimde hatırlatıyorum. İşte şimdi bu yasanın vermiş olduğu imkanlarla bu hizmeti yapıyoruz. Bu saydığımız projelere el ele vermek kaydıyla birlik beraberlik sayesinde kavuşuyoruz. Bunların içerisinde Karayollarının yapmış olduğu yol projeleri dahil değil" ifadelerini kullandı.

Bir yatırımla uğraşırken diğer tarafından da Antalya ve Alanya'nın turizmi için PR çalışmaları yürüttüklerini anlatan Türel, "Antalya Film Festivalimizi küresel bir sahneye çıkarmak için uluslararası güçlülüğünü arttırmaya gayret ediyoruz. Şimdi daha güçlü bir şekilde festivalimiz Antalya'yı dünyaya tanıtacak turizme fayda sağlayacak" dedi.

Akıllı kent müjdesi

Antalya'da Akıllı Şehir protokolünü imzaladıklarını hatırlatan Başkan Türel, uygulamanın Alanya'yı da kapsayacağını belirterek şu bilgileri verdi: " Artık Alanya'nın birçok bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir Projesi kapsamında ücretsiz internet kullanımı söz konusu olacak. Alanyalılar yolda gidiyorken Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz internet erişiminden yani wifi hizmetinden yararlanacaklar. Proje kapsamında halkın yaşamını kolaylaştıracak diğer bir uygulama da akıllı kavşaklar. Örneğin bir kavşakta araç birikmiş yeşil ışık süresini sistem kendi kendine arttırıyor ve hemen kavşağın önünün açılmasını sağlıyor. Akıllı sulama sistemi ile su boşa akmayacak. Sensörlerle toprağın nem durumunu ölçülerek toprağın sulama ihtiyacı olduğunda sulama sistemi kendi kendisine devreye girecek. İsraf ortadan kalkıyor ve verimlilik artıyor. Antalya'mızda Alanya'mızda bunları gerçekleştiriyoruz."

Sosyal belediyecilikte de büyük hamle yaptıklarına dikkat çeken Başkan Türel, "Engelli hizmet merkezimiz engelsiz ulaşım aracımızla hizmetini sürdürüyor. Sadece Alanya'da 725 kişiye sosyal kart desteği sağladık. Sağ elin gördüğünü sol el görmeden ihtiyacı olan vatandaşımız banka kredi kartı gibi bizim Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kartı ile istediği marketten istediği bakkaldan temel ihtiyaçlarını görebiliyor. Alanya'mızda 139 kişiye nakdi yardım 900'ün üzerinde vatandaşımıza eğitim yardımı yapmışız. Hasta yatakları, tekerlekli sandalyeler, akülü engelli araçları yardımları devam ediyor. İşte Tosmur'daki aşevi de şimdi fakirin fukaranın yemek ihtiyacını da anında karşılayabilecek şekilde hizmete girdi. Evimizde pişen yemek ile aynı kalitede. Dolayısı ile Alanya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz" diye konuştu.

Ardından Başkan Türel ve protokol üyeleri, hep birlikte butona basarak, Alanya Sosyal ve Kültürel Tesisleri temeline harç koydu.

Şehir dışından Alanya'ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı ve imkanlarından faydalanabileceği tesis, kalitesiyle otel konforunu aratmayacak. Hasta yakınları, hastane bahçelerinde ve banklarda gecelemekten kurtulacak. Sosyal ve kültürel tesiste, hasta yakınları için tüm detaylar düşünüldü. Her biri 30 metrekare olan 2 kişilik konforlu odalarda mutfak nişi, banyo, 2 yatak, gardırop nişi, çekyat ve balkon bulunacak. Hasta yakınlarına hizmet verecek tesis projesi kapsamında ayrıca; resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit olacak. Tesiste, açık otoparkı, servis alanları, kentsel park alanı ve güvenliği ile hasta yakınlarının rahatı için tüm donanım yer alıyor. Tesis 3 milyon liraya mal olacak.



