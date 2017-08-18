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Amatör telsizciler 17 Ağustos'u hatırlattı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi 17 Ağustos depreminin 18. yılında anma etkinliği düzenledi. etkinlikte 17 Ağustos depreminde kayıp ve yaralıların bulunmasına yardım etmenin yanı sıra haberleşmeye yapılan destek anımsatıldı.

TRAC Nazilli Şubesi ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği Üyeleri, 17 ağustos 1999 depreminin 18. yıldönümünde hem depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak hem de amatör telsizciliğe olan ilgiyi artırmak için etkinlik düzenledi.

TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok ve TRAC Nazilli Şube Üyelerinin hazırladığı etkinliğe TRAC Denizli İl Başkanı Şaban Zihni Gönen ve yönetim kurulu üyeleri destek verdi. Nazilli Belediye Meydanında stant açan amatör telsizciler, telsiz kullanımı hakkında vatandaşlara da bilgilendirmede bulundu. Bazı vatandaşları telsizle konuşturan dernek üyeleri, 17 Ağustos depremi gibi depremlerin bir kere daha yaşanmamasını dilediler. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Uzay Tok, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün 17 Ağustos, Marmara Depremi'nin 18. yıl dönümü. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak Nazilli şubesinde etkinliklerimizle bugünü anmak için toplandık. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Türkiye'de birçok ilde şubesi bulunan Türkiye Afet Müdahale Planına dahil olan tek sivil toplum kuruluşudur. Afetsel doğaüstü bir olayla karşılaşıldığında AFAD koordinatörlüğünde iletişim altyapısını kamu kurumlarının hizmetine sunan bir cemiyettir. Uluslararası Telsizcilik Dernekleri'yle de bağlantısı olan derneğimiz, Türkiye'de kamu yararına hizmet sağlayan dernekler statüsündedir. Bugün burada toplandığımız amatör arkadaşlarımız Nazilli'de gönüllü olarak amatör sistemler kurmakta. Ülkemizde son dönemde çokça yaşanan depremler sonucunda, algıda bir farkındalık oluştu. Biz de bunu arttırmak için buradayız. Belediye Başkanımız Haluk Alıcık da bu konuda bize her zaman destek vermekte. Bugün burada bir bilinç oluşturmak için toplandık. Bugün toplandığımız, anmasını yaptığımız depremde, o zaman Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan, depremde bir çok yaralıyı kurtaran müdürümüzün bir lafı var: "Biz enkaz altından 200 kişi çıkardıysak, bu amatör telsizciler sayesindedir." Bir doğal afet yaşandığı anda iletişim altyapıları tamamen susmakta. Bugün cep telefonları, İnternet sistemleri afetle karşılaştığı anda tamamen savunmasızdır. Bu sistemlerin tekrar ayağa kaldırılması 3 gün gibi uzun bir süre alabilmektedir. Bu süre çok uzun olduğundan dolayı iletişim ve koordinasyon eksikliğinden hayatlara mal olmaktadır. Amatör telsizcilik faaliyetleriyle afetsel durumlarda iletişim altyapısını sağlayarak kamu gruplarının daha iyi çalışmasını sağlıyor. Umarım böyle durumlar yaşanmaz ama biz hazır ve etkin bir şekilde Nazilli'nin ve çevremizin hizmetinde olacağız" dedi.



"Amatör telsizcilik sınavı yapılacak"

TRAC Denizli İl Başkanı Şaban Zihni Gönen'de yaptığı konuşmada, "Amatör telsizciliğin Türkiye'de 73. Yılı. Amatör telsizcilik afet sırasında olduğu kadar normal zamanlarda da elektronik bilgisini, hobileri arttırma amaçlı yapılan bir faaliyettir. Gençlerimizi buna yönlendirmekteki avantajımız da kötü alışkanlıklardan uzak tutup, elektronik bilgisini geliştirmesini sağlamak. Bunun için tüm Türkiye'deki elektroniğe, telsizciliğe ve haberleşmeye meraklı herkesi şubelerimize ulaşmaya davet ediyorum. 1 Ekim tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün düzenleyecek olduğu 2017 Yılı İkinci Dönem Amatör Telsizcilik Sınavı'na girerek bu belgeyi alabilirler. Bu belgeyi aldıklarında ruhsat almış ve telsiz kullanmaya izin almış oluyorlar. Bunun dışında telsiz kullanmak suçtur. Eğer telsizcilikle ilgili merakı olanlar varsa Eylül ayının 15'ine kadar şubelerimize başvursunlar. Meraklı arkadaşlarımıza tüm cemiyetlerimiz, tüm şubelerimiz yardımcı olacaktır" dedi.

(AS-MB-Y)



18.08.2017 14:32:43 TSI

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