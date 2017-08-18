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Ortaca'da şüpheli ölüm



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Terzialiler Mahallesi, Soğukkuyu sokakta yalnız yaşayan Ömer Öztören'den (68) komşuları haber alamadı.

Öztören'in evini kontrol eden komşuları kapının açılmaması ve ses gelmemesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis ekipleri evde Öztören'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Öztören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztören'in cesedi, incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-MB-Y)



18.08.2017 14:33:17 TSI

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