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Fatsa OSB gün geçtikçe gelişiyor ve büyüyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa'nın Kumru, Korgan, Çatalpınar, Çamaş, Kabataş, Aybastı ilçeleri ile adeta entegre olduğunu ve bölgede Fatsa'nın "küçük Samsun" olarak değerlendirildiğini söyledi.

FATSO Başkanı Tayfun Karataş, "Fatsa'nın 7 ilçe ile ticari, ekonomik ve sosyal anlamda entegre olduğunu belirterek, "Fatsa'yı sadece Fatsa olarak değerlendirmemek lazım. 7 ilçemizde toplam 17 bin kişi istihdam ediliyor. Fatsa merkezde 14 bin kişi istihdam ediyoruz. Bu gurbetçilerimizle birilikte 18 bini buluyor" dedi.

Fatsa ve yanındaki diğer ilçelerle birlikte 185 milyon lira vergi ödendiğini, bunun 11 vilayetten fazla oluğunu hatırlatan Karataş, bu yıl fındık rekoltesinin iyi olması ile ticari hayatın ve ekonominin de iyi olacağını ifade etti.



Formalar Fatsa'da üretiliyor

Karataş, "Fatsa ilçemizde diğer illere dünya çapında örnek teşkil edebilecek şekilde bir organize sanayimiz var. Sadece belli bir üretime değil her türlü farklı ürünler üreten bir sanayi bölgemiz bulunmakta. Mesela 4 büyük takımın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un formaları Fatsa'da yapılmakta. Ayrıca Türk Milli Takımımız forması Fatsa'da üretiliyor. Organize Sanayi Bölgemizde bulunan bir fabrika da ceviz yağı Türkiye'de tek üretimi Fatsa'da gerçekleşiyor" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



18.08.2017 14:41:40 TSI

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