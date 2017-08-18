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Hatalı park yapan sürücüyü bu notla uyardı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hatalı park yapan bir sürücüye kızan vatandaş, "Sana ehliyet verenin dicem ama günaha giresim yok" yazılı kağıdı 2 otomobilin yerine park eden aracın camına bıraktı.

Eskişehir'de yaşanan park olayı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İki otomobilin yerine park yapan aracın fotoğrafını çeken bir vatandaş, ardından cama bir not bıraktı. Camdaki nota ise, "Sana ehliyet verenin dicem ama günaha giresim yok" yazdı. Notun da sosyal medyada paylaşılması, vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi hatalı şekilde park eden sürücüye kızarken, yapılanın az bile olduğunu ifade ettiler. Bir kesim sosyal medya kullanıcıları ise, notta yazılan ifadeyi yorumlayarak, işin eğlencesine baktı.

(MSY-Y)



18.08.2017 14:42:58 TSI

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