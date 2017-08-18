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Genç Kızlar Futbol Şampiyonasının ilk günü sona erdi

- İlk gün Bursa ve Bilecik temsilcileri galibiyetle ayrıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Genç Kızlar Futbol Şampiyonasının ilk günü tamamlanırken, Bilecik temsilcileri müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Genç Kızlar Futbol Şampiyonasına 4 takımla Bilecik Edebali Stadında oynanan 2 müsabakayla başladı. Saat 16:00'da başlayan turnuvanın ilk maçında Ankara Metropol Spor- Kanal Boyu Nilüfer Spor karşıya geldi. Maça hakem atamasının yapılmadığı müsabaka 20 dakika geç başlarken, Bursa temsilcisi Kanal Boyu Nilüfer Spor maça iyi bir futbolla başladı. 40'ar dakika oynanan müsabakanın 15'inci dakikasında Gizem Arık Kanal Boyu Nilüfer Spor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golden 2 dakika sonra Rabia Çibir durumu 2-0'a getirirken, 20 dakika Yaren Ecem Terzioğlu durumu 3-0'a getiren golü attı. Maçın 24'üncü dakikasında Fatmanur Açlan ve 38'inci dakikasında Gizem Arık'ın bulduğu gollerle Kanal Boyu Nilüfer Spor ilk yarıyı 5-0 önde kapadı. Maçın ikinci yarısına kontrollü bir futbolla başlayan Kanal Boyu Nilüfer Spor ikinci yarının 7'inci dakikasında Rabia Çibir'le durumu 6-0'a getirdi. Bu golden sonra nadir gelişen Ankara Metropol Spor ataklarından birinde ikinci yarının 20'inci dakikasında Beyan Aktağ golüyle durum 6-1'e geldi. Bu golden sonra 12 dakika sonra Fatmanur Açlan durumu 7-1'e getirdi. Maçın son golünü ikinci yarının son dakikalarında Gizem Arık'la bulan Kanal Boyu Nilüfer Spor maçı 8-1 kazanarak, turnuvaya 3 puanla başladı.

Turnuvanın diğer maçında aynı sahada 18:00'da başlayan Çankaya Eğitim Genç Spor ile Bilecik temsilcisi Bozüyük İdman Yurdu Spor karşı karşıya geldi. Bu maçı Bilecik temsilcisi Bozüyük İdman Yurdu kazandı. Turnuvanın ikinci günü saat 16:00'da Bilecik Edebali Stadında Kanal Boyu Nilüfer Spor- Çankaya Eğitim Genç Spor aynı gün 18:00'da aynı statta Bozüyük İdman Yurdu Spor- Ankara Metropol Spor karşı karşıya gelecek.

(CKT-Y)



18.08.2017 14:43:58 TSI

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