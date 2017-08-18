Tekira AVM'de AFAD standı
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depreminin anma etkinlikleri kapsamında Tekira Alışveriş Merkezinde AFAD standı kuruldu.
17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depreminin anma etkinlikleri kapsamında Tekira Alışveriş Merkezinde Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından stant kuruldu.
Alışveriş merkezinin giriş katında 10.00 - 17.00 saatleri arasında kurulan stantta halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum bilgilendirme broşür ve kitapçıkları dağıtıldı. Ayrıca standı ziyaret eden vatandaşlara AFAD Başkanlığının yürütmüş olduğu "O Kahraman Benim" projesi tanıtılarak üye kaydı gerçekleştirildi.
(HLD-MEF-Y)
18.08.2017 14:45:43 TSI
NNNN