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Kasaplar sınavdan geçti



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ANTALYA (İHA) - Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müftülük ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Kurban Bayramı öncesinde açılan küçük ve büyükbaş hayvan kesim elemanı yetiştirme kursuna katılan 39 kasap adayı sınavıdan geçti. Kasap adaylarına kurs boyunca kesim yeri ve yerin hazırlanması, kesimde kullanılacak malzemeler, okunacak dua ve dini bilgiler, kurbanın parçalanması ve derisinin muhafazası ile ilgili bilgiler verildi.

Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelen talepler üzerine küçük ve büyük baş hayvan kesim elemanı yetiştirme kursu açtıklarını söyledi. Açılan kursa 39 kursiyerin başvuru yaptığını belirten Tekdemir, kursu ilçe müftülüğü ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediklerini, kursta kursiyerlere kurban kesimi konusunda bilinmesi gereken teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiğini, kesim yeri ve yerin hazırlanması, kesimde kullanılacak malzemeler, okunacak dua ve dini bilgiler, kurbanın parçalanması ve derisinin muhafazası ile ilgili bilgilerin ders olarak kursiyerlere aktarıldığını ifade etti. Kursun 9 saat teorik 10 saat uygulamalı olarak yapıldığını belirten Tekdemir, kursiyerlerin mezbaha nede bizzat uygulama yaparak uygulama sınavına tabi olduklarını söyledi.

Ayrıca Tekdemir, uygulama sınavını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin teorik derslerin sınavını da başarmaları durumunda sertifika alarak eğitimli kesim elemanı olarak çalışacaklarını belirtti.



18.08.2017 14:58:13 TSI

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