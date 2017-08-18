ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kasaplar sınavdan geçti

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:56
Kasaplar sınavdan geçti
Kasaplar sınavdan geçti

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müftülük ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Kurban Bayramı öncesinde açılan küçük ve büyükbaş hayvan kesim elemanı yetiştirme kursuna katılan 39 kasap adayı sınavıdan geçti. Kasap adaylarına kurs boyunca kesim yeri ve yerin hazırlanması, kesimde kullanılacak malzemeler, okunacak dua ve dini bilgiler, kurbanın parçalanması ve derisinin muhafazası ile ilgili bilgiler verildi.
Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelen talepler üzerine küçük ve büyük baş hayvan kesim elemanı yetiştirme kursu açtıklarını söyledi. Açılan kursa 39 kursiyerin başvuru yaptığını belirten Tekdemir, kursu ilçe müftülüğü ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediklerini, kursta kursiyerlere kurban kesimi konusunda bilinmesi gereken teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiğini, kesim yeri ve yerin hazırlanması, kesimde kullanılacak malzemeler, okunacak dua ve dini bilgiler, kurbanın parçalanması ve derisinin muhafazası ile ilgili bilgilerin ders olarak kursiyerlere aktarıldığını ifade etti. Kursun 9 saat teorik 10 saat uygulamalı olarak yapıldığını belirten Tekdemir, kursiyerlerin mezbaha nede bizzat uygulama yaparak uygulama sınavına tabi olduklarını söyledi.
Ayrıca Tekdemir, uygulama sınavını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin teorik derslerin sınavını da başarmaları durumunda sertifika alarak eğitimli kesim elemanı olarak çalışacaklarını belirtti.

18.08.2017 14:58:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AKBB Burdur'da çevre için buluştu
YEREL

AKBB BURDUR'DA ÇEVRE İÇİN BULUŞTU
Korkuteli'nde kurban kesim kursu tamamlandı
YEREL

KORKUTELİ'NDE KURBAN KESİM KURSU TAMAMLANDI
Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'da hasta yakınlarına 600 yataklı otel konforunda tesis
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ALANYA'DA HASTA YAKINLARINA 600 YATAKLI OTEL KONFORUNDA TESİS
Muratpaşa Belediyesi'nden çocuklara müzik kursu
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA MÜZİK KURSU
Konyaaltı Belediyesi'nden sünnet şöleni
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN SÜNNET ŞÖLENİ
Büyükşehir'de, çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE, ÇOCUKLAR EĞLENEREK YÜZME ÖĞRENİYOR
Vali Karaloğlu turizm alanlarını inceledi
YEREL

VALİ KARALOĞLU TURİZM ALANLARINI İNCELEDİ
Belediye Hastanesi hayırseverleri bekliyor
YEREL

BELEDİYE HASTANESİ HAYIRSEVERLERİ BEKLİYOR
Manavgat Gençlik Merkezi 23 Ağustos'ta ihale edilecek
YEREL

MANAVGAT GENÇLİK MERKEZİ 23 AĞUSTOS'TA İHALE EDİLECEK
Korkuteli Belediyesi'nin acı günü
YEREL

KORKUTELİ BELEDİYESİ'NİN ACI GÜNÜ
k Parti'nin Korkuteli İlçe Kongresi pazar günü yapılacak
YEREL

K PARTİ'NİN KORKUTELİ İLÇE KONGRESİ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
Emekli Kahvesi'nde Türk Sanat Müziği esintisi
YEREL

EMEKLİ KAHVESİ'NDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ ESİNTİSİ
Başkan Gül: &quot; Kemer Belediyesi sosyal belediyecilikte marka oldu&quot;
YEREL

BAŞKAN GÜL: " KEMER BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECİLİKTE MARKA OLDU"
Sünnet olan çocuklara 'erkeklik diploması'
YEREL

SÜNNET OLAN ÇOCUKLARA 'ERKEKLİK DİPLOMASI'
Döşemealtı Belediyesi'nin Bisiklet Takımı Türkiye üçüncüsü
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NİN BİSİKLET TAKIMI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ
Muratpaşa'da 470 çocuk erkekliğe ilk adımı attı
YEREL

MURATPAŞA'DA 470 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATTI
Kepez'de 4 bin öğrenciye spor eğitimi verildi
YEREL

KEPEZ'DE 4 BİN ÖĞRENCİYE SPOR EĞİTİMİ VERİLDİ
Konservatuvar enstrüman kurs kayıtları başlıyor
YEREL

KONSERVATUVAR ENSTRÜMAN KURS KAYITLARI BAŞLIYOR
Alanya'da camilere bayram bakımı
YEREL

ALANYA'DA CAMİLERE BAYRAM BAKIMI
Büyükşehir Belediyesi Serik hizmetleri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERİK HİZMETLERİ
Büyükşehir Belediyesi Serik hizmetleri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERİK HİZMETLERİ
Manavgat'ta 3 ayda 445 motosiklet trafikten men edildi
YEREL

MANAVGAT'TA 3 AYDA 445 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş:
YEREL

ANTALYA İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DENİZ KARATAŞ: