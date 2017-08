YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ali Hamza Pehlivan İl Özel İdare personeliyle kahvaltıda bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan İl Özel İdare personeliyle kahvaltıda bir araya geldi



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdare personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tesislerinde saha personeliyle bir araya gelerek verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getirdi, değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. Yürütülen hizmetler konusunda İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Destek Hizmetleri Müdürü Salih Aydoğdu'dan bilgi alan Vali Pehlivan, "İl Özel İdaresi olarak kırsal alanda bulunan köylerimize hizmet götüren bir kurumuz. Biz bir takımız. Hepimizin bu takım içinde fonksiyonları var. Kamu hizmet birimleri arasında ilimizin en uç noktalarına uzandığımız, alt yapı ve üst yapı hizmetlerimizi sunduğumuz ve vatandaşlarımızla en çok temas sağladığımız kurum konumundayız. Her zaman sahadayız ve sahada olmamız gerekiyor. Bu bağlamda sizlerin üstün performansı, gayreti, çabası; etkin, yerinde ve verimli hizmetler yapması bizim bu alandaki başarı çıtamızı yükseltecektir." dedi.

Bayburt'un kalkınması ve gelişmesi adına devletimizin büyük destekler sağladığını, bu konuda Maliye Bakanı Naci Ağbal'a İlimiz adına müteşekkir olduklarını belirten Vali Pehlivan, "Hizmetlerimizi daha iyi noktalara getirmek için araç parkımızı sürekli yeniliyor, yeni araçlar dahil ediyoruz. Fakat tüm bu destekler sizlerle birlikte hizmete dönüşüyor. Verilen bir görevi en güzel biçimde zamanında başlayıp zamanında bitirme gayreti içerisinde yerine getirdiğiniz zaman inanın ki, bizim de, vatandaşlarımızın da yüzleri gülecektir. Sizler de vicdanen görev sorumluluğunuzu yerine getirmekten ötürü mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz." diye konuştu.

Hizmetlerin verimli ve etkin sunumu için mevsim şartlarının en uygun olduğu dönem içerisinde bulunulduğuna dikkat çekerek bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: "Yoğun bir programımız var. İhale usulü ile yaptığımız çalışmalarımız var. Özel İdaremiz vasıtasıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı yüzde yüz nispetinde tamamlamak istiyoruz. Bu noktada hem buradaki yönetici arkadaşlarımıza hem de sizlere önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Sizlerden ricamız her anınızı ve her dakikanızı verimli bir şekilde değerlendirerek, vatandaşlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapıcı ve pozitif iletişim içerisinde hizmetlerimizi sunmak."

"Kendimizi sizden sizleri kendimizden ayrı görmüyoruz." diyen Vali Pehlivan, "Sizlere güveniyoruz. İl Özel İdaresi'nin başı İlin Valisi ise sizler de bu takımın çok önemli unsurlarısınız. Vali, İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri, Genel Sekreterlik idareci ve personelinden işçisine kadar bütün mesai arkadaşlarımız birlikte ve dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz sürece başaramayacağımız bir şey yoktur. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Vali Pehlivan kahvaltı sonrasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Destek Hizmetleri Müdürü Salih Aydoğdu ile birlikte bölgede bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu ve talimatlar verdi.

(YY-AT-Y)



18.08.2017 14:59:05 TSI

NNNN