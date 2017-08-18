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Başkan Keleş konuk oyuncu oldu

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:05
Başkan Keleş konuk oyuncu oldu
Başkan Keleş konuk oyuncu oldu

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'de çekimleri devam eden "Benim Adım Osman" adlı sinema filminde Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş konuk oyuncu olarak rol aldı.
Düzce'de Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in sinema ve dizi sektörüne gösterdiği destek ve teşvik sayesinde önemli çalışmalara imza atılıyor. Düzce'nin Türk ve dünya sinemasının film platosu haline gelmesi için projeler üreten Başkan Mehmet Keleş son olarak yapımcı ve yönetmenliğini Çılgın Sedat'ın üstlendiği "Benim Adım Osman" filmi çekimlerine katıldı. Senaryo gereği filmde konuk oyuncu olması teklif edilen Başkan Keleş, sahne çekimlerinde rol aldı. Komik anların yaşandığı çekimlerde Başkan Keleş; 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda filmin başrol oyuncuları Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan ile aynı sahneyi paylaştı.
Film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Başkan Keleş, yapımcı Çılgın Sedat ve film ekibiyle birlikte şehir merkezini gezdi. Kentsel kalkınma projeleri ve çalışmaları hakkında konuklara bilgi veren Başkan Mehmet Keleş, filmde kendisine rol veren film ekibine teşekkür etti.
(TT-RFK-Y)

18.08.2017 15:07:28 TSI
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