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Halk pikniğinde Anadolu Kültür Mozaiği'nin zenginliği sergilendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Halk Pikniği'nin Ağırnas Mahallesi, Hacet Pınarı Parkında gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu tür etkinlikler ile aynı bakkaldan, aynı kasaptan aynı parktan yararlanan mahalle halkının birbirleri ile tanışma ve kaynaşmasına vesile olunduğunu ayrıca Anadolu Kültür Mozaiği'nin zenginliğinin sergilendiğini söyledi.

Ağırnas Mahallesi, Hacet Pınarı Parkında gerçekleştirilen HALK PİKNİĞİ'NE Melikgazi Kaymakam Vekili Ali Candan, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda bölge halkı iştirak etti.

EKMEK ARASI KAVURMA VE AYRAN İMRAMI

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiğini ve HALK PİKNİĞİNİN adeta şölen havası içerisinde tamamlandığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, pikniğe katılan mahalle halkına ekmek arası e kavurma ve ayran ile su ikramında .

HALK OYUNLARI, MAHALLİ ÇOCUK OYUNLARI İLE

HALK PİKNİĞİNDE bölge halkının kendine özgü çocuk oyunlarını sergilediğini ve spor karşılaşmaları yaptıklarını bildiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu tür mahalle pikniklerin diğer mahallelerde de yapılacağını sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



18.08.2017 15:17:19 TSI

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