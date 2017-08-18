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Ağrısız, kansız, ameliyatsız anjiyo

- Damarların 3 boyutlu görüntüsü



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Radyoloji Uzmanı Dr. Vedat Gök, "6 saniyelik anjiyo" veya "kansız anjiyo" olarak da bilinen Koroner BT yönteminin hasta açısından da konforlu bir işlem olduğunu belirterek, "Koroner BT anjiyografi, zahmetsiz bir şekilde uygulanırken, hiçbir ön laboratuvar çalışması gerektirmemektedir. İlk aşamada koroner damarlarda genişleme sağlanması amacı ile hastaya dilaltı bir tabletin verildiği uygulamada, damardan verilen bir karşıtlık madde sayesinde de üç boyutlu görüntüleme sağlayan özel bilgisayar programları ile hastanın değerlendirmeye alınacak olan koroner damarlarının farklı açılardan görüntüleri alınır. İki veya üç boyutlu olan bu görüntüleme işlemi için ortalama 6 saniyelik bir süre yeterlidir. Aslında bilindik akciğer veya beyin tomografisi ile aynı mantıkta işleyen bu yöntem ile tıkalı veya daralma olan bir damar olup olmadığı kontrol edilir. Bir tıkanıklık saptanması durumunda ise; tedavi yönteminin belirlenmesi ve gerektiğinde uygulanması amacıyla hasta klasik anjiyografiye yönlendirilir" dedi.

Hastanın risk faktörü taşımasının bu yöntemin tercih edilmesi için en etkili faktör olduğunu söyleyen Radyoloji Uzmanı Dr. Vedat Gök, "Hastanın ailesinde kalp-damar hastalığı varsa hasta risk taşıyor demektir. Ayrıca yüksek tansiyon hastaları, obezite hastaları, yüksek kolesterol ve trigliserit değerine sahip olan hastalar, sigara kullananlar ve diyabet hastalarının da bilgisayarlı tomografi yöntemini tercih etmeleri önerilir. Öte yandan koroner BT yöntemi, stenti olan ve by- pass operasyonu geçirmiş hastaların, gerektiğinde kontrol tetkiki amacıyla da kullanılmaktadır" diye konuştu.

(Vİ-RFK-Y)



18.08.2017 15:42:02 TSI

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