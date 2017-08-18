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Körfez'de asfalt çalışmaları sürüyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:46
Körfez'de asfalt çalışmaları sürüyor

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğini sürdürüyor. Hedef, sadece yaz aylarında Körfez'de 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirmek.
Körfez Belediyesi, kent merkezinde ve kırsal alanda başlattığı asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yaz ayları için ilçe genelinde 40 bin ton asfalt serimi için çalışma başlatan ekipler, en fazla çalışmayı alt yapının tamamlanması sonrası üst yapı çalışmasının başlatıldığı Kışladüzü Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Çalışmaların hala devam ettiği bölgede yaklaşık 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Hafta içinde ise 12 ayrı ekip, 12 ayrı bölgede yıpranan ve bozulan yollar için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kent merkezinde ve köylerde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yollar daha kullanışlı hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini, belirli periyot çerçevesinde program yapıldığı belirtildi.
(BCT-RFK-Y)

18.08.2017 15:49:24 TSI
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