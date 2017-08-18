ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırkpınar heyecanı Tekkeköy'de yaşanacak

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:47
Kırkpınar heyecanı Tekkeköy'de yaşanacak
Kırkpınar heyecanı Tekkeköy'de yaşanacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi 7. Geleneksel Yağlı Güreşleri hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Tekkeköy Büyüklü Mahallesi yeni güreş sahasında 28 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşleri için hazırlıkların devam ettiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz yağlı güreşlerimizin bu yıl yedincisini gerçekleştireceğiz. Her geçen gün daha büyük bir heyecan ve katılımla tarihi değerini günümüze yansıtan ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu ve bu gibi organizasyonların sayısı arttırılmalı. Bizim de amacımız bu gibi organizasyonlar ile Peygamber sporu olarak nitelendirilen ata sporumuz güreşleri yediden yetmişe herkese benimsetmek ve geleceğe taşıyabilmektir. Bu konuda da oldukça başarılı olduğumuza inanıyorum. İlçe halkımızın güreşe ilgili olması ve çocuklarını ata sporumuza yöneltmeleri ile belediyemiz bünyesinde güreş eğitimi başlattık. Onlarca gencimiz ve çocuklarımız burada ata sporumuzu öğreniyor. Yine ilçemizde özellikle Büyüklü Mahallemizde birçok madalya kazanan sporcumuz yetişti. Güreşlere ve güreşe ilgili bir halkın olması bizi daha da heyecanlandırıyor. Burada yaptığımız organizasyona Samsunumuzun tüm ilçelerinin yanında civar illerden de yüzlerce insan geliyor. Ata sporumuza yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına her yıl aralıksız güreşlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Güreşlere davet etti
Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Yağlı güreşlerin geleneksel olarak her yıl yapıldığına dikkat çeken Başkan Togar, "Güreşlerimizi her yıl aralıksız gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanından seyirciler güreşleri izlemek için ilçemize akın ediyor. Hedefimiz en kısa zamanda her türlü donanıma sahip tribünleri olan bir güreş sahasını ilçemize, Büyüklü Mahallemize kazandırabilmektir. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. 28 Ağustos Pazartesi günü Büyüklü Mahallemizdeki yeni güreş sahamızda düzenleyeceğimiz Tekkeköy Belediyesi 7. Geleneksel Yağlı Güreş organizasyonumuza tüm halkımı davet ediyorum" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

18.08.2017 15:50:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
300 geçici işçiye kadına şiddet konusu anlatıldı
YEREL

300 GEÇİCİ İŞÇİYE KADINA ŞİDDET KONUSU ANLATILDI
Büyükşehirden peyzaj çalışması
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN PEYZAJ ÇALIŞMASI
Tok: &quot;Toplumumuzun bu tür eğitim merkezlerine ihtiyacı var&quot;
YEREL

TOK: "TOPLUMUMUZUN BU TÜR EĞİTİM MERKEZLERİNE İHTİYACI VAR"
İnternet, sosyal medya veya telefonla yapılan alışverişlere dikkat
YEREL

İNTERNET, SOSYAL MEDYA VEYA TELEFONLA YAPILAN ALIŞVERİŞLERE DİKKAT
Olumsuz duyguları kabul etmenin yararları
YEREL

OLUMSUZ DUYGULARI KABUL ETMENİN YARARLARI
Girişimciler ile ustalar belgelendi
YEREL

GİRİŞİMCİLER İLE USTALAR BELGELENDİ
AK Parti İl Başkanı Göksel, gündemi değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI GÖKSEL, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Samsun'da kaldırım işgallerine geçit yok
YEREL

SAMSUN'DA KALDIRIM İŞGALLERİNE GEÇİT YOK
Bafra'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL

BAFRA'DA ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Başkan Togar: &quot;Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz&quot;
YEREL

BAŞKAN TOGAR: "TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ"
Mahkemeden 3 bin 422 tüketicinin lehine karar çıktı
YEREL

MAHKEMEDEN 3 BİN 422 TÜKETİCİNİN LEHİNE KARAR ÇIKTI
Devletten şehide vefa
YEREL

DEVLETTEN ŞEHİDE VEFA
Samsun esnafı bayrama hazır
YEREL

SAMSUN ESNAFI BAYRAMA HAZIR
Çarşamba'da hakem ve gözlemcilere seminer
YEREL

ÇARŞAMBA'DA HAKEM VE GÖZLEMCİLERE SEMİNER
Kasaplara 'bayram' denetimi
YEREL

KASAPLARA 'BAYRAM' DENETİMİ
İLKEM'de TEOG sevinci
YEREL

İLKEM'DE TEOG SEVİNCİ
Vali ve Başkan Kavak'ta
YEREL

VALİ VE BAŞKAN KAVAK'TA
Yılmaz: &quot;Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın&quot;
YEREL

YILMAZ: "RABBİM BİR DAHA BÖYLE BİR DEPREM YAŞATMASIN"