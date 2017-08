YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırkpınar heyecanı Tekkeköy'de yaşanacak

Kırkpınar heyecanı Tekkeköy'de yaşanacak



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi 7. Geleneksel Yağlı Güreşleri hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Tekkeköy Büyüklü Mahallesi yeni güreş sahasında 28 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşleri için hazırlıkların devam ettiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz yağlı güreşlerimizin bu yıl yedincisini gerçekleştireceğiz. Her geçen gün daha büyük bir heyecan ve katılımla tarihi değerini günümüze yansıtan ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu ve bu gibi organizasyonların sayısı arttırılmalı. Bizim de amacımız bu gibi organizasyonlar ile Peygamber sporu olarak nitelendirilen ata sporumuz güreşleri yediden yetmişe herkese benimsetmek ve geleceğe taşıyabilmektir. Bu konuda da oldukça başarılı olduğumuza inanıyorum. İlçe halkımızın güreşe ilgili olması ve çocuklarını ata sporumuza yöneltmeleri ile belediyemiz bünyesinde güreş eğitimi başlattık. Onlarca gencimiz ve çocuklarımız burada ata sporumuzu öğreniyor. Yine ilçemizde özellikle Büyüklü Mahallemizde birçok madalya kazanan sporcumuz yetişti. Güreşlere ve güreşe ilgili bir halkın olması bizi daha da heyecanlandırıyor. Burada yaptığımız organizasyona Samsunumuzun tüm ilçelerinin yanında civar illerden de yüzlerce insan geliyor. Ata sporumuza yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına her yıl aralıksız güreşlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.



Güreşlere davet etti

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Yağlı güreşlerin geleneksel olarak her yıl yapıldığına dikkat çeken Başkan Togar, "Güreşlerimizi her yıl aralıksız gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanından seyirciler güreşleri izlemek için ilçemize akın ediyor. Hedefimiz en kısa zamanda her türlü donanıma sahip tribünleri olan bir güreş sahasını ilçemize, Büyüklü Mahallemize kazandırabilmektir. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. 28 Ağustos Pazartesi günü Büyüklü Mahallemizdeki yeni güreş sahamızda düzenleyeceğimiz Tekkeköy Belediyesi 7. Geleneksel Yağlı Güreş organizasyonumuza tüm halkımı davet ediyorum" diye konuştu.

