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Vali Kaban Doğanşehir'de incelemelerde bulundu

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:00
Vali Kaban Doğanşehir'de incelemelerde bulundu
Vali Kaban Doğanşehir'de incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - Göreve geldikten sonra ilçe gezilerine başlayan Malatya Valisi Ali Kaban, son olarak Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek yetkililerden ilçe hakkında bilgiler aldı.
İlçe gezileri kapsamında Doğanşehir ilçesine giden Vali Ali Kaban, ilk olarak Doğanşehir Kaymakamlığını ziyaret etti. Burada Kaymakam vekili Serdar Demirhan' dan ilçe hakkında kapsamlı bilgiler alan Kavan, daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanlığına geçti.
Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçenin sorunları ve talepleri ile ilgili Vali Kaban'a sunum yaparken, devam eden ve bitirilen projeler de görüşüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Doğanşehir'de büyük projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Küçük, "Doğanşehir tamamıyla şantiye alanına dönmüştür. Tüm yer altı sistemlerimiz yenileniyor. Doğalgaz çalışmalarımız bitmek üzere, 100 yataklı Devlet Hastanesi projemiz devam ediyor. Doğanşehir'de yüzde 80 kilitli taş döşenmesi işleri bitti. Şuanda 3 tane göl inşaatı devam ediyor, iki tanesinin de ihalesi yapılmak üzere" ifadelerine yer verdi.
İlçedeki doğalgaz çalışmalarının yılsonunda tamamlanacağını ve evlerde bu kış doğalgaz olacağını da ifade eden Küçük, ilçedeki sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi.
Vali Ali Kaban ise göreve geldikten sonra ilçe gezilerine başladığını belirterek "Belediye Başkanımız Vahap Küçük'e başarılar diliyorum. Kendileri emekli olmayı değil çalışmayı tercih ettiler" diyerek teşekkür etti.
Belediye ziyaretinin ardından Vali Kaban, inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen İnönü Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu inşaat alanını da ziyaret ederek Başkan Küçük'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
(ŞS-OE-Y)

18.08.2017 16:02:14 TSI
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