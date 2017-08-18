ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kamu yatırımlarını değerlendirme toplantısı yapıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:08
Kamu yatırımlarını değerlendirme toplantısı yapıldı
Kamu yatırımlarını değerlendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da devam eden kamu yatırımlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında kamu yatırımlarını değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, yatırımcı bölge müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.
Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin gelişimi açısından büyük önem arz eden eğitim, sağlık, tarım, kültür turizm, gençlik spor ile kırsal kalkınma projelerinde gelinen nokta ve yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleştirme ele alındı.
Toplantıya katılan yatırımcı kurum amirleri, kendi çalışma alanlarıyla ilgili 2017 yılında Adıyaman'da devam eden proje ve çalışmalarının son durumu hakkında Vali Kalkancı ve ilin Milletvekillerine bilgi verdi.
Adıyaman'da devam eden yatırımların belirlenen hedef ve nitelikte vatandaşın hizmetine sunulması amacıyla çalışmaların her aşamasınıntakipçisi olacağını dile getiren Vali Kalkancı ve milletvekilleri, kamu kurumlarında gördüğü eksiklik ve aksaklıklar üzerinde durarak, gerekli koordinasyonun sağlanması noktasında hassasiyetlerini dile getirdi.
(CK-OE-Y)

18.08.2017 16:11:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AHMET AYDIN:
Belediye Başkanı Kutlu su sorununa çare arıyor
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI KUTLU SU SORUNUNA ÇARE ARIYOR
TBMM Başkan Vekili Aydın Çelikhan'da vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYDIN ÇELİKHAN'DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
İnşaattan düşen yaşlı adam yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN YAŞLI ADAM YARALANDI
TBMM Başkan Vekili Aydın ve milletvekilleri köy halkıyla bir araya geldi
YEREL

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYDIN VE MİLLETVEKİLLERİ KÖY HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ
Emniyet personellerine stres yönetimi ve öfke kontrolü semineri
YEREL

EMNİYET PERSONELLERİNE STRES YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ SEMİNERİ
Destekleme ve yetiştirme yurtları denetlendi
YEREL

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME YURTLARI DENETLENDİ
Kurugöl Köyü alt yapı çalışmaları tamamlandı
YEREL

KURUGÖL KÖYÜ ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Kızılay kan bağışlarını kabul edecek
YEREL

KIZILAY KAN BAĞIŞLARINI KABUL EDECEK
Adıyaman Belediyesi eğitime destek
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK
İşitmen'den esnafa yapılandırma müjdesi
YEREL

İŞİTMEN'DEN ESNAFA YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Müdür Keleş haltercilere başarılar diledi
YEREL

MÜDÜR KELEŞ HALTERCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ
Adıyaman'ın kuzeye açılan kapısı yenileniyor
YEREL

ADIYAMAN'IN KUZEYE AÇILAN KAPISI YENİLENİYOR
Adıyaman'ın kuzeye açılan kapısı yenileniyor
YEREL

ADIYAMAN'IN KUZEYE AÇILAN KAPISI YENİLENİYOR
Gölbaşı ilçesi sınıf atladı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİ SINIF ATLADI
Adıyaman Belediyespor: 30- BatmanBelediyespor: 29
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESPOR: 30- BATMANBELEDİYESPOR: 29
Adıyaman tütünü ile kaçak tütünün önüne geçildi
YEREL

ADIYAMAN TÜTÜNÜ İLE KAÇAK TÜTÜNÜN ÖNÜNE GEÇİLDİ
İkametten hırsızlık yapan 4 şahıstan biri yakalandı
YEREL

İKAMETTEN HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞAHISTAN BİRİ YAKALANDI
Vali Kalkancı Gazihan Dede Su Sporları Merkezini inceledi
YEREL

VALİ KALKANCI GAZİHAN DEDE SU SPORLARI MERKEZİNİ İNCELEDİ
Motosikletli şahıslar park halindeki otomobile ateş açtı
YEREL

MOTOSİKLETLİ ŞAHISLAR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI