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İyi tarım ve organik tarıma destek



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, 2016 yılı iyi tarım ve organik tarım yapan çiftçilere destekleme ödemesinin başladığını bildirildi.

Demir, Salihli'de 139 üretici iyi tarım, 247 üreticinin ise organik tarım desteklemesinden faydalanacağını söyledi. Demir, organik tarım için 2 milyon 169 bin 929 TL, iyi tarım için ise 1 milyon 366 bin339 TL olmak üzere toplam 3 milyon 536 bin 268 TL ödeme yapılacağını ifade etti.

Ödemelerin bugün itibari ile başladığına vurgu yapan Demir, üreticilerden T.C. kimlik numaralarının sonu 0 ve 2 olanların ödemelerinin bugün, T.C. kimlik numaralarının sonu 4 ve 6 olanlar 23 Ağustos 2017 tarihinden, T.C. kimlik numaralarının sonu 8 olanlar ise 25 Ağustos 2017 tarihi ise saat 18.00'dan sonra hesaplarına aktarılacağını belirtti.

(BA-SC)



18.08.2017 16:13:13 TSI

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