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Şehzadeler'de ova yollarında hummalı çalışma



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MANİSA (İHA) - Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar çiftçiye ciddi destekler sağlayan Şehzadeler Belediyesinin, destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler'de yaşayan çiftçilerin hasat sezonu başlaması nedeni ile ova yollarında hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında toplamda 350 kilometrelik ova yolu bakımı yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimize olan desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı ova yolu düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılı, hasat sezonunda 350 kilometrelik ova yolu bakımı yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimize olan desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılında göreve geldiğimizden bu yana çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, ürettiği ürünleri pazarlara daha hızlı bir şekilde ulaştırmalarını sağlamak için başlattığımız ova yolları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin 2017 yılında hava şartlarının düzelmesi ile birlikte başlattığı ova yolu çalışmalarında bugüne kadar 350 kilometrelik ova yolunda düzenleme çalışması yaptı. Hasat sezonunda olmamız nedeniyle ova yollarında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Karayenice Mahallemizde çalışan ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlattığımız ova yolu düzenleme çalışmalarımızda bugüne kadar 2 bin 850 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik" dedi.

(SC-Y)



18.08.2017 16:37:31 TSI

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