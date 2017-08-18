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"İyi ki varsın Eren" Trabzon'da her yerde



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün afişleri ile şehri donattı.

Trabzon'un 15 yaşındaki şehidinin toprağa verildiği gün her zaman ki gibi şehir genelini afişlerle donatan Büyükşehir Belediyesi, bu kez "Kalbimizde Yaşayacaksın" ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı afişler ile Trabzon'u donattı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Eren Bülbül'ün yüreklerde derin yaralar açtığını ifade etti. Bülbül'ün teröristlerin yerini askeri kuvvetlere göstermek isterken şehit düştüğünü hatırlatan Gümrükçüoğlu, "Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Buna olan inancımız tamdır" dedi.

(BK-ÖS-Y)



18.08.2017 16:45:47 TSI

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