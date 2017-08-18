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Subaşı Mahallesinde cami lojmanı ve taziye evi temeli atıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Subaşı Mahallesi'nde düzenlenen cami lojmanı ve taziye evi temel atma törenine katıldı.

Subaşı Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Subaşı ve çevre semtlerinde halk ile sohbet ederek vatandaşlar ile çay içti onların sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, "Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Subaşı Mahallesi adeta belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan semtlerimizdendir. Belediyemizce yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehir de yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar. Gesi Köprüsü ismine yakışır olarak gerçekten bölge insanının gönüllere hitap etti. Asfaltlanmadık yol kalmadı. Diğer mahallere ulaşımı için tüm yolların genişlettik, yeniledik ve asfaltladık. Eğitim kurumlarını yeniledik.Subaşı mahallemizi ziyaret ettiğimizde bizden en çok talep edilen konuların başında gelen cami lojmanı ve taziye evinin temelini attık.bu tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak hizmeti sunacağız.Bizlere her zaman destek olan,hizmetlerimizi takdir eden Subaşılı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Yılmaz'ın evine de misafir olan Başkan Büyükkılıç, Subaşılı kadın ve çocuklarla da sohbet ederek 2018 yılı içerisinde yapılması istedikleri hizmetlerin neler olduğu konusunda fikir alışverişinde bulundu.

(SK)



18.08.2017 16:47:09 TSI

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