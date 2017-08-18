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Burhaniye'de öğrencilerin hatim coşkusu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün camilerde başlattığı yaz Kuran kursları sona ererken, hatim törenleri büyük coşku içinde geçiyor.

Tarihi Hanay Camii'n'de Tevfik Karakış'ın öğretmenliğini yaptığı Kur-an-ı kursunu bitiren 15 öğrenci için düzenlenen hatim töreninde büyük ilgi gördü.

Kursu bitiren 11'i kız 4'ü erkek toplam 15 öğrenci Kur'an-ı kerim okuyabilmenin mutluluğunu yaşarken, öğrendiklerini veliler önünde anlattı. Camiyi dolduran yüzlerce kadında öğrencileri büyük bir hayranlıkla izledi. Töreni, emekli Müftü İbrahim Sırmalı ve Koca Camii İmamı Ramazan Aşık'da izledi. Esnaflardan Fuat Büke, öğrencilere Kur-anı kerim hediye etti. Hatim töreninden sonra konuklara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Din görevlisi Tevfik Karakış, törene katılanlara teşekkür etti.

(FT)



18.08.2017 16:59:56 TSI

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