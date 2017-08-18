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Yenişehir Belediyesi'nden lojman



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir Belediyesi, Kıblepınar Mahallesi'ne din görevlileri için lojman yapıyor.

916 metrekare üzerinde yapılacak lojmanın temeli törenle atıldı. Kıblepınar Muhtarı Sadık Aydemir, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir'in en uzak mahallelerinden birisi olan Kıblepınar Mahallesi'ne böyle bir hizmet yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün üzülerek öğrendim ki 2 yıldan bu yana bu mahallemizde imam olmadığı için cuma namazı kılınmıyormuş. Sayın kaymakamımızdan rica ediyorum, bu mahallenin imam meselesini çözelim" dedi.

Kıblepınar ile birlikte Yenişehir'in kırsaldaki 4 mahallesine daha din görevlileri için lojman yaptıklarını belirten Süleyman Çelik, "Toplam 500 bin TL değerindeki bu imam evlerimiz 2017 yılının sonunda teslim edilecek. İnşallah bu mahallelerimize de imamlarımız kalıcı olarak gelecekler. Bu mahallemize bir süt toplama merkezi de yapmıştık. Bu tür hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

(HS-MŞ)



18.08.2017 17:05:08 TSI

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