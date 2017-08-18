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Mahalleyi gezip sorunları vatandaştan dinledi

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:09
Mahalleyi gezip sorunları vatandaştan dinledi
Mahalleyi gezip sorunları vatandaştan dinledi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol,Cuma namazı öncesi Ertuğrulgazi Mahallesini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunup, vatandaşlarla bir araya geldi. Demirkol, "Halkımızın huzuru ve sağlığı için çalışıyoruz" dedi.
Fevzi Demirkol, beraberinde Fen İşleri Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü, Zabıta Müdürü ve birim amirleri ile birlikte bugün Ertuğrulgazi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Demirkol'u, Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Haktankaçmaz karşıladı. Mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Demirkol, esnafı tek tek dolaşarak öneri, istek ve taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, taleplerin çözümü için birim müdürlerine talimat verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demirkol, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mahalle ziyareti ile ilgili bilgi veren Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada, "Bugün sabahın erken saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallemizi Fen İşleri, Park ve Bahçe, Temizlik, Zabıta Müdürlerimiz ve personelimizle ziyaret ettik. Ertuğrulgazi Mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmaları bir kez daha gözden geçirdik. Mahallenin genel durumunu kontrol ettik ve yapacağımız çalışmaları da not ettik. Bu ziyaretimizde Ertuğrulgazi Mahallemiz adına muhtarımız İbrahim Halil Haktankaçmaz bizi gayet sıcak gayet samimi karşıladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisi mahallenin sorunları mahallenin meseleleri ile yakından ilgilidir. Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerine ve Haliliye halkına çalışmalarımızın devam edeceğini, halkımızın huzuru, halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir anlayışı ile hizmet etmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Haktankaçmaz ise, "Başkanımıza bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız zaten sürekli mahallesi, ilçesi ile ilgili. Bugünde yerinde beraber görmek adına bizleri ziyaret etti. Başkanımız hep ilkleri yaptı. Gerçekten Fevzi Başkan her zaman ilklere imza attı. bizim mahallede de bazı şeylere değindi konuştuk, yenilikler olacağını söyledi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu
(AK-OE-Y)

18.08.2017 17:12:40 TSI
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