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Büyükşehir basketbolda yıldız adaylarını seçti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünde, basketbol branşında altyapı seçmeleri Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. 2001-2010 doğumlu yaklaşık 100 erkek basketbolcu adayı, seçmelerde yeşil-beyazlı kulübün altyapısında yer alabilmek için mücadele etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbol altyapı seçmelerine yaklaşık 100 basketbolcu adayı katıldı. 2001-2010 doğumlu erkek sporcular arasında yapılan seçmelerde, basketbolcu adayları Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü alt yapısında yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Seçmeler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Branşı Alt Yapı Sorumlusu Fikret Coşkun, "Düzenlediğimiz seçmelere yaklaşık 100 sporsever katıldı. Gelişim gösterebilecek çok sayıda yetenekli yıldız adayının da yer aldığı seçmelerde başarılı sporcularımızı alt yapılarımıza dâhil ettik. Bu sporcularımızı dönem içerisinde de lisanslı oyuncu olarak maçlara çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu sene Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübün'de alt yapıdaki sporcularımız profesyonel ligdeki ağabeylerini de örnek alacaktır" dedi.

(ÖND-Y)



18.08.2017 17:28:26 TSI

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