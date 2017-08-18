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Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:27
Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Burak Turhal yönetimindeki 06 JT 031 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Cabir Karslı yönetimindeki 19 SP 172 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde bariyerlere çarparak durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Cabir Karslı ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Reyhane Karslı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
(SŞ-BÖ)

18.08.2017 17:30:59 TSI
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