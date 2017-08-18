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Başiskele Belediyesi'nin başarıya yatırımı büyük



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Başiskele mahallelerinde yaygınlaştırılan Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri öğrencilerin geleceğine ışık tutarken ailelerinde sosyal yaşantılarına katkı sağlıyor.

Eğitim anlamında en başarılı ilçe olan Başiskele'de semt konakları ve sosyal yaşam merkezleri ile öğrencilerin bu başarıyı yakalamalarına katkı sağlanıyor. Başiskele'de eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin ders saatleri dışında en uğrak yerlerinin başında artık semt konakları ve sosyal yaşam merkezleri geliyor. Öğrencilerin sosyal yaşantılarına da katkı sağlayan semt konaklarına kayıtlı olan öğrenciler çeşitli kültür gezilerine ve kurslara da ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü 'nün destek verdiği semt konaklarında yaz aylarında da etkinlikler ve kurslar devam ediyor.

Başiskele'de bulunan tüm Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezlerinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu programına katılan kız öğrenciler 1 buçuk aylık süre içerisinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler. Bu heyecanlarını aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşan kız öğrenciler Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Salonu'nda yıl sonu etkinliği düzenledi.

(MG-RFK-Y)



18.08.2017 17:32:21 TSI

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