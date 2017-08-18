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En güzel hutbeyi okumak için yarıştılar

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:39
En güzel hutbeyi okumak için yarıştılar

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Reşadiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Güzel Hutbe Okuma' yarışmasında yaz Kur'an kursu öğrencileri birinci olabilmek için ter döktü.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde merkez Cami'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yarışmaya katılan 11 öğrenci hutbe okumak için jüri karşısına çıktı. Yarışmada dereceye giren Altıparmak Mahallesi Cami yaz Kur'an kursu öğrencisi Yusuf Yanlışlar'a tam altın, Akın Yanlışlar'a yarım altın ve Hacı Mehmet Cami öğrencisi Muhammet Ali Satılmış'a çeyrek altın verildi.
Öğrencileri ve eğitmenleri tebrik eden Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem başarılar diledi.
(HA-UY-Y-)

18.08.2017 17:42:27 TSI
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