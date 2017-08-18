YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. En güzel hutbeyi okumak için yarıştılar

En güzel hutbeyi okumak için yarıştılar



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Reşadiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Güzel Hutbe Okuma' yarışmasında yaz Kur'an kursu öğrencileri birinci olabilmek için ter döktü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde merkez Cami'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yarışmaya katılan 11 öğrenci hutbe okumak için jüri karşısına çıktı. Yarışmada dereceye giren Altıparmak Mahallesi Cami yaz Kur'an kursu öğrencisi Yusuf Yanlışlar'a tam altın, Akın Yanlışlar'a yarım altın ve Hacı Mehmet Cami öğrencisi Muhammet Ali Satılmış'a çeyrek altın verildi.

Öğrencileri ve eğitmenleri tebrik eden Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem başarılar diledi.

(HA-UY-Y-)



18.08.2017 17:42:27 TSI

NNNN

