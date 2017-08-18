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Van'da Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu Bölge Toplantısı

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:41
Van'da Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu Bölge Toplantısı
Van'da Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu Bölge Toplantısı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Türkiye Diyanet Vakfı 2017 Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında Van'da bölge tanıtım toplantısı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1993 yılından beri düzenlenen 'Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' çerçevesinde, vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla düzenlenen yurt içi bölge toplantıları kapsamında 2017 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Bölge Toplantısı; Van, Bitlis, Hakkâri, Muş ve Iğdır illerinde görev yapan il müftüleri, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, uzmanlar ve din görevlilerinin katılımıyla Merkez İmam-Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Van İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Özbay konuşmacı olarak katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, "Ülkemiz bin yıldır İslam'a bayraktarlık etmiş, dünya Müslümanlarının umudu olmuş bir ülkedir. Hali hazırda dünya Müslümanlarının durumunu müşahede ettikçe, vekâlet yoluyla kurban organizasyonunun önemi daha da iyi anlaşılmakta olup, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuya verdiği önemin sebebi daha da iyi anlaşılmaktadır. Kurbana hem kelime hem de fıkhi yönüyle baktığımızda; yakınlaştıran, insanlar arasında sevgi ve muhabbetin oluşmasına vesile olması anlamına gelip, insanlar uzakta dahi olsalar kurban, dünya Müslümanlarının kalplerini birbirlerine bağlayan köprü vazifesi görüyor. Bu işlevselliği açısından kurban, sosyal yönden büyük öneme haiz ve elzemdir. Elimizi Afrika'ya, Balkanlara, Uzakdoğu'ya, Filistin'e uzatmamız lazım. Çünkü orada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz bizlerden bunu bekliyor. Geliniz hep beraber Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vakfımız, bölgemiz ve ilimiz adına her konuda olduğu gibi bu konuda da örneklik teşkil edelim. Kendimizi bu konuda mesul hissedelim. Vatandaşlarımızı vekâlet yolu ile kurban konusunda bilgilendirip onları aydınlatalım. Ülkemizde şu an üç milyon Suriyeli kardeşlerimizin çadırından aşına kadar Diyanet Vakfımız yardımına koşuyor. Filistin'de camii yıkılıyor, Diyanet Vakfımız yardımına koşuyor. Geliniz bu yıl hep birlikte el ele verip yedi kıtada yaşayan dünya Müslümanları arasında gönül köprüsü oluşturalım" dedi.
Programda Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışı kurban hizmetlerini anlatan tanıtım filmi ile vekâletle kurban sinevizyonu katılımcılara izletildi.
Ardından bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, "Bazı zamanlar vardır ki o dönemde en küçük bir şey çok büyük öneme sahiptir. Afrika'da, Sudan'da yaşayan kardeşlerimiz bırakın kurban etini, içme suyu bulmakta bile zorlanıyorlar. Kurban Bayramını bekleyen, 'yine gelecekler', 'bize kurban eti getirecekler' diye bekleyen Müslüman kardeşlerimiz var. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır Hadis-i Şerifi mucibince vekâletle kurban kesin kampanyasına elimizden geldiğince destek olalım. Kestiğimiz, kesilmesine vesile olacağımız kurbanlar başta Rabbimizin rızasına sonra da garip gurebanın duasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
TDV Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Özbay ise, yaptığı bilgilendirme sunumunda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yıl ki vekâletle kurban kesim programı kapsamında yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi yapılacağını söyledi. Özbay, kurban vekâletlerine göre 275 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılmasının planlandığını kaydetti. Özbay, "Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

18.08.2017 17:43:12 TSI
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