Kırklareli'nde sahte içki operasyonu
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde jandarma ve polisin ortak operasyonu sonucunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Kırklareli il merkez ilçesi Kocahıdır Mahallesinde E.Ş. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek arama yapıldı. Yapılan aramada 126 litre kaçak içki, 82 litre şarap, 9 litre viski, 35 litre rakı, 44 adet bandrollü şarap kapüşonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(HLD-Y)
18.08.2017 18:05:37 TSI
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