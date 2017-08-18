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Gürün'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:03
Gürün'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Gürün'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Gürün ilçesinde hacca gidecek 26 hacı adayı için ilçede uğurlama töreni düzenlendi.
Ulu Cami'de düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Yüce Allah, kutsal topraklara gitmeyi, bu mübarek mekanlarda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın." dedi.
Konuşmanın ardından hac ibadetlerini yerine getirmek için yola çıkacak 26 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
(UY-

18.08.2017 18:06:09 TSI
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