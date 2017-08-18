YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nilüfer'de yaz spor okullarından 4 bin 500 çocuk yararlandı

Nilüfer'de yaz spor okullarından 4 bin 500 çocuk yararlandı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyespor tarafından düzenlenen yaz spor okulları sona erdi. Sporun farklı branşlarında eğitim alan toplam 4 bin 500 çocuk, yaz tatili spor yaparak keyif içinde geçirdi.

Yüzme, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, jimnastik, squash, dans, drama, capoeira (savunma sanatı) branşlarında düzenlenen yaz spor okulları ve tam gün spor okullarına ilgi büyüktü. 6-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen yaz spor okulları'nda öğrenciler, seçtikleri branşta eğitim alırken, tam gün spor okullarına katılan çocuklar da gün boyu farklı faaliyetler ile hem spor yaptı, hem de kaliteli zaman geçirdi. Yaz spor okullarına 4 bin 500 çocuk katılırken, tam gün spor okullarından da 227 çocuk yararlandı.

Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu ile Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimler dolu dolu geçti. Voleybolda branşında 412 öğrenci eğitim alırken, basketbolda 435, futbolda 187, masa tenisinde 46, kort tenisinde de 32 öğrenci eğitim aldı.

3'er haftalık dönemler şeklinde gerçekleşen yaz spor okullarına katılan öğrenciler dönem sonunda sertifika da aldı.

Son dönem eğitimine katılan öğrenciler de törenle sertifikalarını aldı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde futbol, voleybol ve basketbol branşlarında verilen eğitimlere katılan 260 öğrenci, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın ile velilerin de katıldığı törende sertifikalarını aldı.

Yüzme, modern dans, capoeira, cimnastik, squash gibi branşların yanı sıra resim ve drama gibi sanatsal aktivitelerin de yer aldığı tam gün spor okullarının üçüncü döneminde de sertifika heyecanı yaşandı. Toplam 80 çocuk da döneme Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle veda etti.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, velilerin katıldığı sertifika töreninde hünerlerini de sergiledi.

(MŞ)



18.08.2017 18:14:59 TSI

NNNN

