YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'da sporda yeni bir heyecan: Doğu Tenis ligi başladı

Erzurum'da sporda yeni bir heyecan: Doğu Tenis ligi başladı



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşların işbirliğinde düzenlenen Doğu Tenis Ligi, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Olimpiyat Parkı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bir sloganla işe başlamıştık. 'Sporun ve sporcunun merkezi Erzurum' sloganıyla işe başlamıştık. Ve inanıyorum ki bu sloganın çerçevesinde yapmış olduğumuz spor faaliyetleriyle onun tam da içini dolduracak organizasyonları hayata geçiriyoruz" dedi. Kıraç, "Gerek tesis olarak gerekse spor müsabakalarının nevi çeşidi bakımından gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Erzurum hakikaten sporun ve sporcunun merkezi olmaya devam ediyor" diye konuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, "Hükümet politikamız ve yerelde Büyükşehir Belediyemizin doğru yatırımları ve tesisleşmesi sonucu ilimize çok büyük sportif başarılar gelmiştir" değerlendirmesini yaptı. Taşkesenligil, şöyle devam etti: "Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda Erzurum yaz sporlarıyla birlikte kış sporlarına da damgasını vurmuştur. Bunun için de Erzurum'un 2026 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacağı ve bundan da muvaffak olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yine sportif başarılarının yanı sıra istatistiklerde kişi başı nüfus oranına göre sportif alanda en çok spor yapan iller arasındayız. Bunun içinde biz bir il olarak 50 bin dolayında lisanslı sporcuya sahibiz. Bu şunu gösteriyor Türkiye'de Erzurum ilk onlarda. Bugün burada yapacağımız faaliyetler bunlara bir ivme daha katıyor."

"ERZURUM SPORDA MARKA BİR KENT OLDU"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci de, Erzurum'un sporda marka bir kente dönüştüğünü bildirdi. Genel Sekreter Kiremitci, şunları kaydetti: "Bugün açılışını yaptığımız Doğu bölgesinden 18 şehrimizi kentimizde ağırlıyoruz. Ben bu organizasyonu yapan başta federasyonumuz olmak üzere yine il temsilcimize, il gençlik müdürümüze, belediyedeki arkadaşlarımıza katılan kulüplere şükranlarımı sunuyorum. Erzurum şehrini nasıl bir cazibe merkezi haline getiririz bunun için gece gündüz gayret içerisindeyiz. Şuanda içinde bulunduğumuz kampüs içinde altı tane açık, bir tane de kapalı tenis kortumuz var. Doğu ölçeğinde düşünürseniz bu çok takdire layık bir yapılanmadır. Futbolda iki tık yukarıya çıktık. Yani 3. Ligden 2. Lige, 2. Lig2den 1. Lig'e çıktık. Basketbolda bir takım kurduk inşallah bu sene ikinci ligde mücadele edecek. Tabi bunun alt yapısı da yetişiyor. Yaklaşık bin civarında da 8-12 yaş arası genç kardeşimizi iki sene yetiştirdik. Onlar şimdi basketbolcu olduk ama nerede oynayacağız diyorlar. Biz de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımında oynama şansınız var diyoruz. İnşallah bu turnuva güzel insanların birbiriyle kaynaştığı, birbirini sevdiği, motive ettiği günlere vesile olur."

TTF BAŞKANI DURMUŞ: "ERZURUM SPORDA MÜTHİŞ BİR İL"

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş da, Erzurum'un sporda bütün donanımlara sahip bir şehir olduğunu vurguladı. TTF Başkanı Durmuş, şöyle konuştu: "Özellikle arz etmek isterim ki, Türkiye Tenis Federasyonu olarak yıllar önce Türkiye'nin her noktasında tenisin oynanabileceği hayaliyle yola çıktık. Bu vesileyle burada yönetim kurulu toplantısını yapmak üzere gelen yönetim kurulu arkadaşlarıma, beraber çalıştığımız arkadaşlarıma da sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum ki inandığımız yolda bunca zaman birlikte hareket ettik. Bizler tenisin her yerde oynanabileceği inancını politikasını içimizde hissederek 2012 yılında Ağrı'da başlatmış olduğumuz Doğu Ligi, evet az sayıda katılım çok iyi sporcularımız olmadan bir katılımla başladığımız ama kendi ölçeklerinde sayın genel sekreterimizin de dediği gibi Ağrı'da belki yaptık. Çok daha iyisini Erzurum'da olduğu için bugün buradayız. Özellikle Erzurum yapmış olduğu tesisleriyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve heyetinin katkılarıyla bugün bu Olimpiyat Parkı'nın içinde muhteşem altı tane açık kortun, bir tane kapalı kortun ve yine sayın Başkanımızın dün vermiş olduğu iki tane daha kapalı kort yapacağız müjdesiyle muhteşem bir tesis ve organizasyonla Erzurum'dayız. Biz TTF olarak amacımız her ilimizde her sporcunun birlikte kaynaştığı Türkiye'nin her yerinde her ilinde oynayabilme amacıdır. Hedefimiz gençliğimizdir. Gençlerimize çok iş düşüyor. Çok büyük bir iş başardınız. Bir hafta boyunca beraber olacağız. Döndüğünde tenis oynayabilen Türkiye'nin her yerinde her turnuvaya katılabilen gençler olarak siz ve sizden sonraki nesillere bu sporun güzelliğini anlatarak bu spora destek vereceksiniz. Tek amacımız sizlerin bir bütün olarak bu sporu sevip sevdirmenizdir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük destekleriyle Erzurumlu çocuklarımız şampiyon olacaklar bu inançla buradayız." Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer de, "Erzurum spor şehri olma yolunda çok büyük gayretler gösteriyor. Emeği geçen bütün herkesi kutluyorum. Ben şahsım olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri takip etmekte zorlanıyorum. Biliyorsunuz Erzurum en büyük Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne sahip şehir. Ben ilk defa geldim Erzurum'a ve böyle bir şey gördüm. Şu anda otellerimiz ful dolu Gitsek kalacak yer yok. Hakeza teniste de Büyükşehirimiz büyük turnuvalar yapıyor. Kendilerini kutluyorum" dedi.

BAŞKAN SEKMEN: "ERZURUM SPORDA ÜLKEMİZİN YÜZ AKIDIR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında spor kültürünün önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, "2002 yılında başlayan ekonomi odaklı 'kültür' temalı kentsel çalışmalar dünyada yenilikçi bir yaklaşım olarak benimsenmiş ve kent politikalarına 'Kültür' başlığı damgasını vurmuştur. Günümüzde sportif temalı etkinlik ve faaliyetler, kent ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir şehirde spor kültürünün gelişmesi demek o kentin kültürünün de gelişmesi demektir" dedi. "Bizler Erzurum'un spor kültürünün gelişmesi ve sporda marka bir kent olması için 3,5 yılda sayısız başarılara imza attık" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tenis, yarı maraton, karate, güreş, futbol, sürat pateni, dağcılık, kızak, kayak, basketbol, yaz ve kış spor okulları, buz hokeyi ve salon sporlarında ulusal ve uluslararası 60'ın üzerinde organizasyonla Erzurum'un adını dünyaya duyurduk. 3 milyon 95 bin faal sporcu sayısına sahip ülkemizde 35 bin çocuğumuz yaz ve kış spor okullarında sporun evrensel ruhunda buluştu. İlimizde 20 bin evladımız kış spor okullarında kayak yapmayı öğrendi. Sporda belirlediğimiz hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün de sizlerin katılımıyla Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve diğer paydaşlarımızın işbirliğinde düzenlenen Tenis Doğu Ligi'nin açılışını yapacağız. Doğu illerinden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı 18-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tenis Doğu Ligi'ne katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Bu yıl altıncısı yapılan ligimiz inşallah her geçen gün yükselen bir ivme kat eden tenis sporunun ilimizde daha da yaygın hale gelmesine ve bu alanda alınacak nice büyük başarılara vesile olacaktır. Bildiğiniz gibi bu ay içerisinde 3'üncü Uluslararası Kardelen Kupası Tenis Turnuvası'nı gerçekleştirdik.

22 ülkeden 64 tenisçinin mücadele ettiği turnuvayı Monakolu Lucas Catarina kazandı.

Burada dikkat çeken ayrıntı şudur. Birinci olan tenisçi Türk raket Anıl Yüksel ile final oynadı.

İnşallah Erzurum ve Anadolu'nun dört bir sathından tenisin yeni yıldızlarını keşfedip, yeni şampiyonlar yetiştireceğiz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. 24-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası'nda 40 ülkeden 3000 sporcuyu ağırlayacağız. Görüldüğü gibi Erzurum'da her hafta önemli spor organizasyonları yapılıyor. Sporun kalbi bu güzel spor şehrinde atıyor." Konuşmaların ardından protokol üyeleri Doğu Tenis Ligi'nin açılışı kortlarda deneme atışları yaparak başlattı.

(ERZ-AT-Y)



18.08.2017 18:15:17 TSI

NNNN