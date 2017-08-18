Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya kavşağında meydana gelen kazada Kütahya istikametinden gelen Gökhan K.(33) idaresindeki 03 BA 510 plakalı otomobile Bursa-İstanbul istikametine giriş yaptığı esnada plakası tespit edilemeyen yapancı çekicinin çarpması sonucu otomobil savruldu. Seyir halinde yola savrulan otomobil Yaşar D.(58) idaresindeki çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Nejmi K.(29) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri gerçekleştirilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İC-ÖZ-Y)
18.08.2017 18:34:30 TSI
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