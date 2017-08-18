Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Bursa'da özel bir hastanede gördüğü tedavi sonrası yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şükrü Özyeşil'in (64) cenazesi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.
Özyeşil için, Arifağa Camii'nde tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özyeşil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak Tavşanlı Asri mezarlığına götürüldü. Özyeşil, burada dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Tavşanlı Garnizon Komutanı Askerlik Şube Başkanı Teğmen Muhammed Kocabaş, Tavşanlı Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuğrul Demiryürek, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, gazinin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(Tİ-EFE-ÖZ-Y)
18.08.2017 20:38:39 TSI
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