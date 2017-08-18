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Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda bir kamyonet, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarparak, ağır şekilde yaralanmasına yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk karayolunun Kuştur mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet P. Yönetimindeki 35 HKA 35 plakalı bir kamyonet, yaya olarak yoldan geçmeye çalışan Latif Tamboğa isimli bir kişiye çarptı. Ağır yaralanan Tamboğa isimli vatandaş, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Ahmet P. Polis tarafından gözaltına alındı.

(ZH-MB-Y)



19.08.2017 02:39:57 TSI

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